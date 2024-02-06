Naci Görür'den Kurum'un danışmanlık teklifiyle ilgili açıklama: Bana rozet takamazsınız

Prof. Dr. Görür, Kurum'un danışmanlık teklifiyle ilgili yaptığı açıklamada tüm parti liderlerinden kendisine teklif geldiğini belirterek, "Hepsine 'Bana rozet takamazsınız. Bir partiye bağlan derseniz bunu yapmam ama deprem konusunda, insanım ölmesin, halkımın hizmetinde çalışayım diyorsanız hepinizin emrine amadeyim' dedim" açıklaması yaptı.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'un kendisine danışmanlık tekif etmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın programında konuşan Görür, herhangi bir parti adına çalışmayacağını ancak deprem konusunda tüm partilere destek vereceğini belirtti.

Murat Kurum'un danışmanlık teklifini doğrulayan Prof. Dr. Naci Görür "Ben şu anda İSKİ'ye, Sayın İmamoğlu'na danışmanlık yapıyorum. Benimle ilgili olarak depremle ilgili, bildiğim kadarıyla hemen hemen bütün parti liderleri ve ileri gelenleri benimle konuşuyorlar, çeşitli görevler teklif ettiler. Hepsine, Murat Kurum da dahil saygıyla karşıladım, dedim ki 'Bana rozet takamazsınız. Bir partiye bağlan derseniz bunu yapmam ama deprem konusunda, insanım ölmesin, halkımın hizmetinde çalışayım diyorsanız hepinizin emrine amadeyim.' Bu geçerli." diye konuştu.

Prof. Dr. Görür "Bırakın, müsaade edin ben siyaset üstü kalayım ki benim sesimi herkes duysun. Sesim her yere ulaşsın. Bir partiye bağlarsanız diğer partiler benim sesimi işitmez" dedi.