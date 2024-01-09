Naci Görür'den Malatya depremi açıklaması: 6 Şubat'ın artçısı sayılabilir

Prof. Dr. Naci Görür, Malatya'da dün meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi. Görür, "6 Şubat depremleri sırasında büyük ölçüde kırılan DAF üzerinde oldu. Bir bakıma artçı deprem sayılabilir" dedi.

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, AFAD'ın aktardığına göre dün saat 16.19'da Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen depremle ilgili açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Görür depremin, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sırasında büyük ölçüde kırılan Doğu Anadolu Fay'ı üzerinde olduğunu belirterek, "Bir bakıma artçı deprem sayılabilir" diye yazdı.

Görür'ün paylaşımı şu şekilde:

"Arkadaşlar dün Malatya-Pütürge/ Balpınar’da 4,4 deprem oldu. Bu deprem 6 Şubat depremleri sırasında büyük ölçüde kırılan DAF üzerinde oldu. Bir bakıma artçı deprem sayılabilir. Depremin bu yöreye büyük depremler sırasında stres yüklenmesiyle oluştuğu da söylenebilir."