Naci Görür'den Silivri depremi yorumu: Kimse kolay kolay bu deprem öncüdür diyemez

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul’da meydana gelen 3,0 büyüklüğündeki depremin ‘endişe verici’ olmadığını söyledi.

AFAD’ın verilerine göre dün (11 Ekim) saat 19.36’da merkez üssü Silivri olan 3,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Prof. Dr. Naci Görür, 3.3 büyüklüğündeki Silivri depreminin 'artçı mı yoksa öncü mü olduğu'na ilişkin soruları yanıtladı.

Konuya ilişkin bilgi veren deprem uzmanı Naci Görür, sanıldığı gibi endişe verici bir şeyin olmadığını söyledi.

Prof. Dr. Naci Görür, şu açıklamayı yaptı:

"Bir çok arkadaşım Marmara’da olan küçük depremle ilgili fikrimi soruyor.

Hep söylüyoruz hiç kimse kolay kalay bu deprem öncüdür diyemez. Evet bu üçlük deprem endişe ettiğimiz Kumburgaz Fayı üzerinde ama bu fayın batı ucunda krip nitelikli küçük sarsıntılar ara sıra oluyor. Bu da muhtemelen onlardan biri.

Endişe edilecek bir şey olduğunu sanmıyorum. Özellikle gaz çıkışlarına bağlı küçük depremler de batı Marmara’da yaygın. Sevgiyle.

Bu vesile ile bir kez daha tekrarlamak istiyorum:

Millet olarak depremleri durduramayız ama deprem dirençli yerleşim alanları yapabiliriz, yöneticilerimizden talep edin."