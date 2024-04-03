Naci Görür, Malatya depremi sonrası uyardı: Dikkatli olunmalı

Deprem bilimci Naci Görür, Malatya'da meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremle ilgili "Doğanşehir-Malatya arasındaki fay zonu stres transferi nedeniyle zaman zaman küçük depremler üretiyor, dikkatli olunmalıdır" uyarısı yaptı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 10.48'de merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaparak dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.

Görür, "Malatya Küçüklü- Doğanşehir’de Doğanşehir-Sürgü faylarının kesim yöresinde 4,7 büyüklükte sığ bir deprem oldu. Doğanşehir-Malatya arasındaki fay zonu stres transferi nedeniyle zaman zaman küçük depremler üretiyor, dikkatli olunmalıdır. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.