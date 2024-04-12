Naci Görür’den Malatya depremi açıklaması: 6 Şubat depremlerinin sonucu

Malatya'da saat 08:44'te meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yapan Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "6 Şubat depremlerinin sonucu, endişe yok" diye yazdı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre; Malatya Battalgazi'de 4.1 büyüklüğünde deprem oldu.

Saat 08:44'te meydana gelen depremin derinliği 7 km olarak ölçüldü.

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, “Deprem 4,1 büyüklüğünde ve 6 Şubat depremlerinin sonucu, endişe yok” dedi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Görür, şunları yazdı:

“Arkadaşlar, Malatya Pütürge-Söğütlü’de 4,1 deprem oldu. Deprem 4,1 büyüklüğünde ve 6 Şubat depremlerinin sonucu, endişe yok, geçmiş olsun, sevgiyle”