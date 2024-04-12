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Naci Görür’den Malatya depremi açıklaması: 6 Şubat depremlerinin sonucu

Malatya'da saat 08:44'te meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yapan Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "6 Şubat depremlerinin sonucu, endişe yok" diye yazdı.

Güncel
  • 12.04.2024 11:36
  • Giriş: 12.04.2024 11:36
  • Güncelleme: 12.04.2024 11:39
Naci Görür’den Malatya depremi açıklaması: 6 Şubat depremlerinin sonucu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre; Malatya Battalgazi'de 4.1 büyüklüğünde deprem oldu. 

Saat 08:44'te meydana gelen depremin derinliği 7 km olarak ölçüldü.

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, “Deprem 4,1 büyüklüğünde ve 6 Şubat depremlerinin sonucu, endişe yok” dedi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Görür, şunları yazdı:

“Arkadaşlar, Malatya Pütürge-Söğütlü’de 4,1 deprem oldu. Deprem 4,1 büyüklüğünde ve 6 Şubat depremlerinin sonucu, endişe yok, geçmiş olsun, sevgiyle”

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