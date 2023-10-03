Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı boşandı

Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı çifti, 15 dakika süren tek celsede anlaşmalı olarak boşandı. İki isim, boşanmanın ardından kısa birer açıklama yaptı.

Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.

Boşanma davası, bugün İstanbul 2. Aile Mahkemesinde görüldü.

Çift, duruşmayı mahkeme kaleminde bekledi. Önce görüntü alınmasını istemeyen çift, basın mensuplarının soruları karşısında mahkeme kapısında yan yana geldi.

Nagehan Alçı, "Biz anlaşmalı, medenice, güzel bir şekilde bitiriyoruz. Herhangi bir problem yok. Ailemizin mahremiyeti adına sizden de saygı rica ediyoruz" dedi.

Fotoğraf: DHA

Duruşma yaklaşık 15 dakika sürdü.

Duruşma salonundan avukatlarıyla ayrı ayrı çıkan Nagehan Alçı "Boşandınız mı?" sorusuna, "Anlaşmalı dostça güzel bir şekilde bitirdik" diye yanıtını verirken, Rasim Ozan Kütahyalı ise, "Güzel dostça, her şey iyi" şeklinde cevap verdi.

Daha önce çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Nagehan Alçı, “Rasim’le uzlaşıp, anlaşarak evliliğimizi bitirme kararı aldık. O benim her zaman yüreğine ve aklına güvendiğim dostum ve fikirdaşım olacak. İlişkimiz hep baki kalacak. Çocuklarımız için medyadaki meslektaşlarımdan sürece saygılı olmalarını rica ediyorum” demişti.