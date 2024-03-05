Nairobi'de iki uçak havada çarpıştı: 2 ölü

Kenya Sivil Havacılık Otoritesi tarafından yapılan açıklamada, başkent Nairobi'de Cessna tipi ile Dash 8 tipi uçağın havada çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Dash 8 tipi uçakta bulunan 35 yolcu ve 5 kişilik mürettebat ekibi kurtarıldı.

Dünya 05.03.2024 14:28 Giriş: 05.03.2024 14:28

Güncelleme: 05.03.2024 14:36 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA