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Nairobi'de iki uçak havada çarpıştı: 2 ölü

Kenya Sivil Havacılık Otoritesi tarafından yapılan açıklamada, başkent Nairobi'de Cessna tipi ile Dash 8 tipi uçağın havada çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Dash 8 tipi uçakta bulunan 35 yolcu ve 5 kişilik mürettebat ekibi kurtarıldı.

Dünya
  • 05.03.2024 14:28
  • Giriş: 05.03.2024 14:28
  • Güncelleme: 05.03.2024 14:36
Kaynak: AA
Nairobi'de iki uçak havada çarpıştı: 2 ölü
Fotoğraf: AA

Kenya'nın başkenti Nairobi'de iki uçağın havada çarpışması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kenya Sivil Havacılık Otoritesi, Kenya'da eğitim ile yolcu uçağının havada çarpışarak düştüğünü açıkladı.

Açıklamada, başkent Nairobi'de Ninety-Nines Flying School'a ait Cessna tipi uçak ile Safarilink Aviation Limited'e ait Dash 8 tipi uçağın havada çarpışması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

35 YOLCU VE 5 KİŞİLİK MÜRETTEBAT KURTARILDI

Safarilink firması tarafından yapılan açıklamada, uçaktaki 39 yolcu ve 5 kişilik mürettebatın kurtarıldığı belirtildi.

Kazanın sebebiyle ilgili açıklama yapılmazken, Kenya polisinin olayla ilgili soruşturma başlattığı aktarıldı.

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