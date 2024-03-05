Nairobi'de iki uçak havada çarpıştı: 2 ölü
Kenya Sivil Havacılık Otoritesi tarafından yapılan açıklamada, başkent Nairobi'de Cessna tipi ile Dash 8 tipi uçağın havada çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Dash 8 tipi uçakta bulunan 35 yolcu ve 5 kişilik mürettebat ekibi kurtarıldı.
Kenya'nın başkenti Nairobi'de iki uçağın havada çarpışması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Kenya Sivil Havacılık Otoritesi, Kenya'da eğitim ile yolcu uçağının havada çarpışarak düştüğünü açıkladı.
Açıklamada, başkent Nairobi'de Ninety-Nines Flying School'a ait Cessna tipi uçak ile Safarilink Aviation Limited'e ait Dash 8 tipi uçağın havada çarpışması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.
35 YOLCU VE 5 KİŞİLİK MÜRETTEBAT KURTARILDI
Safarilink firması tarafından yapılan açıklamada, uçaktaki 39 yolcu ve 5 kişilik mürettebatın kurtarıldığı belirtildi.
Kazanın sebebiyle ilgili açıklama yapılmazken, Kenya polisinin olayla ilgili soruşturma başlattığı aktarıldı.