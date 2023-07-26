Nakit avansın faizi dar gelirliyi vurdu

Ekonomik darboğaz nedeniyle kredi kartı ve nakit avans çekerek ay sonunu getiren yurttaşlara bir darbede Merkez Bankası’ndan geldi. Nakit avans faizlerinin yükseltilmesiyle borçlanmanın maliyeti katlandı.

Ekonomi Servisi

Merkez Bankası'nın (MB) "parasal sıkılaşma" kapsamında attığı adımlara bir yenisi daha eklendi. Kredi kartı ile nakit avans kullanımında faiz oranları aylık yüzde 2,89’a yükseltildi.

MB, yeni dönemde Hafize Gaye Erkan Başkanlığı’ndaki ilk iki toplantıda faizi toplamda 900 baz puan artışla yüzde 17,5’e çekti. MB kararı sonrası faizlerdeki artış kredi kartı nakit kullanımlarına da yansıdı. Kredi kartı nakit çekim azami faiz oranlarında değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı. MB’den yapılan açıklamada "Enflasyonun kontrolü ve iç talebin dengelenmesi kapsamında kredi kartı nakit kullanımlarına ve kredili mevduat hesaplarına uygulanan aylık azami faiz oranı yüzde 2,89’a yükseltilmiştir" denildi. Yeni kredi kartı gecikme faizi ise yüzde 2,13 olarak duyurulurken, ihtiyaç kredilerinde değişikliğe gidilmeyerek yüzde 3 sınırı korundu.

BORÇLANMANIN MALİYETİ ARTIYOR

AKP iktidarının kötü ekonomi politikaları nedeniyle TL büyük değer kaybı yaşandı, enflasyon yükseldi. Yüksek enflasyon ortamında TL’den kaçan dar gelirli yurttaşlar, çareyi TL borçlanarak harcama yapmakta buluyor. Yeni dönemde başlatılan parasal sıkılaşmanın henüz enflasyonu düşürücü yönde etkisi olmadı. Ancak alınan bu son karar yurttaşların borçlanma maliyetini yükselterek, harcamalarını kısmasına neden olacak. Türkiye’de özellikle dar gelirliler ay sonunu getirebilmek için kredi kartından nakit avans kullanıyor.

MB, seçim öncesi benzer bir adım atarak, bankalara nakit avans çekimi için limit getirmişti. Alınan bu karar bankaların nakit avans vermemesine yol açınca, geçimini kredi kartıyla sağlayan yurttaşların büyük tepkisine neden olmuştu. MB tepkiler üzerine aynı hafta içinde uygulamadan vazgeçmişti.

SIKILAŞTIRICI DEĞİL, GENİŞLETİCİ ETKİ

MB’nin yeni adımıyla ilgili twitter hesabından açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Merkez Bankası’nın açıkladığı kararlar cari açığı azaltmaya ve enflasyonu orta vadede düşürmeye yöneliktir. Sınırlı kaynaklarımızı ihracata ve yatırımlara kanalize etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Eski MB Başekonomisti Hakan Kara ise kararı "Politika faizini artıramıyorsan (Artırmana birileri izin vermiyorsa), kredi kartı nakit ve KMH faizlerinin tavan hesaplama formülünü değiştirerek parasal sıkılaştırma yapmaya çalışırsın" şeklinde değerlendirdi. Kara “Bankalar artık ticari kredileri kârlı bularak kredi verme konusunda daha hevesli olabilir. Bu nedenle alınan kararlar kısa vadede kredileri sıkılaştırıcı değil genişletici etki yapabilir" dedi.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş ise söz konusu düzenlemeye "Ticari kredi faizlerinde muazzam artışa hazır olun…10 puanlık artış hemen yansıyacak. Ticari kredi ile dönen herkese geçmiş olsun…” ifadeleriyle tepki gösterdi.

ERDOĞAN’DAN MB’YE ‘YÜKSEK FAİZ’ UYARISI

İktidara yakın Sabah gazetesinin Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, ekonomik gelişmeleri değerlendirdiği yazısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’a faiz uyarısında bulunduğunu savundu. Müderrisoğlu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şimşek ve Merkez Bankası ekibine, "yüksek faize ilişkin" dikkatli olmalarını söylemiş, ekonomide viraja sert girmeyip, virajı geniş almalarını tavsiye etmiş durumda!" ifadesini kullandı.

KREDİ KARTI VERİLERİ

Toplam kredi ve kredi kartı borcu: 2,3 trilyon TL

Takibe alınan borçlar: 35 milyar TL

Takibe alınan kart borcu: 9,6 milyar TL

İcra dosyası sayısı: 8 milyon 151 bin 380