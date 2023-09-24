Namağlup olimpiyata: A Milli Kadın Voleybol Takımı grupta 7'de 7 yaptı, üst üste 22. galibiyetini aldı

2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu'ndaki son maçında Belçika'yı mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, üst üste 22. galibiyetini aldı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu'ndaki yedinci ve son maçında Belçika ile karşılaştı.

Milli takım, karşılaşmayı 3-0 kazanarak B Grubu'nda 7'de 7 yaptı. Dün japonya'yı mağlup eden milli takım, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılmayı garantilemişti.

Milletler Ligi ve Avrupa şampiyonu milli takım ayrıca, üst üste 22. maçından galibiyetle ayrıldı.

Milli takım üst üste ikinci, tarihinde ise üçüncü kez olimpiyatlarda mücadele edecek.