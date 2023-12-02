Namaz baskısına soruşturma

Bursa’da MEB’e bağlı Selahattin Aktar Öğrenci Yurdu’nda kalan öğrencileri namazlara katılmaya zorladığı iddia edilen yurt müdürü hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

HABER MERKEZİ

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Bursa Osmangazi Eğitim Vadisi Kampüsü'nde bulunan Selahattin Aktar Öğrenci Yurdu’nda kalan öğrencileri cuma ve yatsı namazlarına katılmaya zorladığı iddia edilen okul müdürü hakkında soruşturma başlatıldığı ve yurda müfettişlerin geldiği öğrenildi.

Namaza katılmayan kişilerin yurt müdürü tarafından şiddet ve tehdite uğradığı ileri sürülmüştü.

Yurtla ilgili iddiaların basına yansımasından sonra öğrenciler üzerindeki namaz kılma baskısının azaldığı da öğrenildi. Yurtta kalan bir öğrenci yaşananları şu şekilde anlattı: “Basında haber olmasının ve Veli-Der’in burada eylem yapmasının ardından bu zorlamalar azaldı ve buraya müfettişler geldi. Bize tutanak verip akşam saatlerinde namaza kaldırılıp kaldırılmadığımızı ve ‘Müslüman değil misiniz?’ gibi sözlerin bize söylenip söylenmediğini sordular. Son bir haftadır biraz daha sakin bir durum var. İki kere nöbete geldi ancak kimseye namazla ilgili bir zorlama yapmadı.”

Yurtta kalan öğrencilerinin birçoğunun müdürden çekindiğini ve yurttan atılma korkusu yaşadığını belirten öğrenci, “Daha önceden geldiğinde saat 22.45 civarında ‘Herkes namaza gelecek’ diye bağırıyordu. Namaz bittikten sonra da 30 dakika kadar konuşup bir şeyler anlatarak öğüt veriyordu. Yaptığı konuşmalarda da hep kendini yüksek gösteriyor. Benim iktidarda tanıdıklarım var gibi şeyler anlatıyordu. Böyle şeyler söylediği için yurtta kalanlar korkuyor” dedi.