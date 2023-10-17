Narda Afrika'dan yeni şarkı: 'Çizgili Dayı'

Dünyada ve Türkiye'de yaşanan ekonomik sıkıntılar, kadına, doğaya ve hayvanlara karşı yükselen şiddet ve kaos; Narda Afrika şarkısında ses buldu ve grup, yeni şarkısı “Çizgili Dayı”yı On Air Music Co. markasıyla yayımladı.



Barış Başarol, Serkan Aksak, Ersen Kamacı ve Fatih Börekçi’den oluşan Narda Afrika, toplumsal durumların yaşantımızı etkilemesini notalara ve sözlere dökerek dile getirdikleri “Çizgili Dayı”da, değişmeyen düzeni eleştiriyor.

Şarkının söz ve müziği, grubun aynı zamanda vokali de olan Barış Başarol’a ait. Başarol: “Şarkı, yaşamımızdaki mutsuzluk, kaos, dengesizlik, yalnızlık, fakirlik ve adaletsizliğin hüznünün en derinden hissedildiği bir anın eseri olarak ortaya çıktı" açıklamasında bulunuyor.

Şarkının kapağı, Hieronymus Bosh’un “The Fight Between Carnival and Lent” tablosunun bir kesitinden uyarlanmış. Şarkının kapağını da tasarlayan Barış Başarol, “Çizgili Dayı”nın ruhunu çok iyi yansıttığını düşündüğü için müziği ile resim sanatını aynı projede buluşturduğunu belirtiyor.

Apple Music, fizy ve Muud editör listelerinde yer alan “Çizgili Dayı”, dijital platformlardan dinlenebiliyor.