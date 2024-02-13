Narenciye elde kalıyor

Hatay’da ürün bolluğu nedeniyle narenciye fiyatı dalında 25 kuruşun altına düştü. Depremin ardından ürünleri toplayacak yerel işçi bulunamadı. Ürünlerden elde edecek gelir, dışarıdan getirilecek işçilerin toplama maliyetini karşılamayınca tonlarca ürün dalında kaldı.

Afetzedelerin yemek ihtiyacı için kurulan Gönül Mutfağı, narenciye üreticilerinin ağaçlarda kalan narenciyelerinin değerlendirilmesi için başvurması üzerine harekete geçti. 6 bin gönüllü narenciye bahçelerini gezerek ürünleri toplayıp paketleyerek depremzedelere dağıtmaya başladı.