Narenciyesi elinde kalan üreticilere ikinci tehlike

Sarya Toprak

CHP TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, Türkiye narenciye üretimini tümüyle yok edebilecek Yeşillenme Hastalığı’na karşı iktidarı acil ve etkin önlem almaya çağırdı.

Büyük tehlikeye karşı kritik uyarısını portakal bahçesinden yapan Barut, “Narenciyede tehlike kapıda. Eğer bu uyarılarımızı dikkate alınmazsa gelecekte ülkemizde narenciye üretimi risk altına girecek. Çünkü bu hastalık turunçgilde en tehlikeli ve çaresiz kalınan hastalıktır. Zaten bu yıl narenciye üreticisi zora düştü. Ürün para etmedi, ağaçlar kesildi. Narenciye üretimi ve üreticisi büyük sorunlarla boğuşurken üstüne bu tehlike gelmişken, ülkemizde Tarım ve Orman Bakanlığı, ‘Gerekli önlemleri aldık’ diyerek KKTC’den yaklaşık 15 bin ton narenciyeyi, birkaç ihracatçıya tahsis ederek Türkiye üzerinden transit geçişle sadece Irak ve Azerbaycan’a gideceğini söyleyerek ülkemizin narenciye üretimini tehlikeye atıyor.

Çünkü transit geçiş için olsa bile ülkemize gelecek bu narenciye ürünleri, TIR’larla depolara indirildikten sonra buradan iç pazarda satılabilecektir. Bunun kontrolü zordur. Zaten yurtiçinde depolara indirildikten sonra bu böceğin etrafa dağılmasını kontrol etmek de neredeyse imkansızdır. Bu vektör böcek ülkemize girer ve başta güney bölgelerimizde çoğalırsa önümüzdeki yıllarda hastalığı Türkiye’de de göreceğiz. Ülkemiz narenciye üreten konumdan çıkar ve ithal eder konuma gelir. Bu çağrımıza iktidar ve Tarım Bakanlığı’nın kulak vermesi lazım” dedi.