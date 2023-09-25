Narlıdere 2. Kitap ve Kültür Günleri başlıyor

Narlıdere Belediyesi’nin 30 Eylül – 1 Ekim tarihlerinde Tarihi Yukarıköy’de gerçekleştireceği 2.Kitap ve Kültür Günleri için geri sayım başladı. Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, “Kültürü ve sanatı ülke gündemi ile birleştiren çok güzel bir programı Tarihi Yukarıköy’de vatandaşlarımızla buluşturacağız” dedi.

BİRGÜN EGE

Narlıdere Belediyesi 2. Kitap ve Kültür Günleri için geri sayım başladı. 30 Eylül – 1 Ekim tarihlerinde İzmir’in yaşayan müzesi Tarihi Yukarıköy’de gerçekleştirilecek 2.Kitap ve Kültür Günleri, birçok etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Narlıdere Belediyesi’nin geleneksel hale getirmeyi hedeflediği iki günlük etkinlik kapsamında söyleşiler, müzik dinletileri ve imza günleri düzenlenecek. Program dâhilinde ayrıca 5 gün boyunca açık kalacak kitap stantları kurulacak.

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Narlıdere’nin kültür ve sanat kenti olduğunu ifade ederek, “Tarihi Yukarıköy’de gerçekleştireceğimiz Narlıdere Belediyesi 2.Kitap ve Kültür Günleri için de tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Kültürü ve sanatı ülke gündemi ile birleştiren çok güzel bir programı Yukarıköy’de vatandaşlarımızla buluşturacağız. Tüm vatandaşlarımızı çok değerli katılımcıların yer alacağı Narlıdere Belediyesi 2.Kitap ve Kültür Günleri’ne bekliyoruz” diye konuştu.

30 Eylül Cumartesi günü saat 15.30’da başlayacak Narlıdere Belediyesi 2.Kitap ve Kültür Günleri’nin ilk söyleşisi ülke ekonomisinin son durumu masaya yatırılacak. ‘Türkiye Ekonomisi’ başlıklı söyleşiye konuşmacı olarak 27.Dönem CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu ve Ekonomist Güldem Atabay katılacak.

Aynı gün saat 18.00’de başlayacak ‘Sivas Katliamının 30.Yılında Sanat’ konulu söyleşide ise 26.Dönem CHP Milletvekili Zeynep Altıok Akatlı, Şair-Yazar Hüseyin Yurttaş ve Yazar Eren yer alacak. İlk gün etkinlikleri saat 20.00’de Tarihçi Yazar Pelin Batu ve Müzisyen Haluk Çetin’in katılımıyla gerçekleştirilecek şiir ve müzik dinletisi ile sona erecek.

Narlıdere Belediyesi 2.Kitap ve Kültür Günleri’nin ikinci günü ise saat 16.00’da gazeteciler Faruk Bildirici, L.Doğan Tılıç ve İpek Özbey’in konuşmacı olarak yer alacağı ‘Memleketimin Halleri’ söyleşisi ile başlayacak. Saat 18.00’de başlayacak günün ikinci söyleşisinde de 27.Dönem CHP Milletvekili Yıldırım Kaya ve Eğitimci Ferah Aytekin Aydoğan ‘Türkiye’nin 2.Yüzyılında Eğitim Hakkı’ başlıklı oturumla Narlıdereliler ile buluşacak.

İMZA GÜNLERİ

30 Eylül Cumartesi (15.00-19.00)

Zeynep Altıok Akatlı- Pelin Batu, Barış İnce, Eren Aysan, Hıdır Işık, Seyithan Kömürcü, L.Doğan Tılıç, Faruk Bildirici, Engin Önen

1 Ekim Pazar (15.00-19.00)

Hidayet Karakuş, Hüseyin Yurttaş, Eren Aysan, Hıdır Işık, Barış İnce, Faruk Bildirici, L.Doğan Tılıç, Seyithan Kömürcü, Erdal Günay, Engin Önen