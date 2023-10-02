Narlıdere 2. Kitap ve Kültür Günleri sona erdi

Narlıdere Belediyesi tarafından düzenlenen 2.Kitap ve Kültür Günleri sona erdi. Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, 2 gün boyunca Narlıdere’de kültür-sanat şöleni yaşattıklarını belirtti.

BirGün EGE

Narlıdere Belediyesi tarafından 30 Eylül- 1 Ekim tarihlerinde Tarihi Yukarıköy’de gerçekleştirdiği 2.Kitap ve Kültür Günleri tamamlandı.

Kitap stantlarının kurulduğu, söyleşi ve okur-yazar buluşmalarının yer aldığı 2.Kitap ve Kültür Günleri’nin final gününe de yurttaşların yoğun ilgisi vardı.

Etkinliğin ikinci gününde, usta gazeteciler Faruk Bildirici, L. Doğan Tılıç ve İpek Özbey ‘Memleketimin Halleri’ söyleşisi ile Narlıdereliler ile buluşurken, günün bir diğer programında ise Eğitimci Feray Aytekin Aydoğan ve 27. Dönem CHP Milletvekili Yıldırım Kaya, ‘Türkiye’nin 2.Yüzyılında Eğitim Hakkı’ panelinde yurttaşlarla bir araya geldi.

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, “Türkiye’de isim yapmış gazeteci, akademisyen, yazar, eğitimci ve sanatçı dostlarımızı burada ağırladık. Etkinliğimizin son konuşmasını her zaman önceliğimiz olan eğitime ayırdık. Çünkü eğitimin geleceğimiz olduğunu biliyoruz. Narlıdere Belediyesi olarak Nar Çiçekleri Anaokullarımızla, öğrencilerimize yönelik beslenme desteğimizle ve kültür-sanat kurslarımızla her zaman geleceğimizin teminatı çocuklarımızın yanındayız. İki gün süren 2.Kitap ve Kültür Günlerimizde değerli konuşmacılarımızdan çok değerli fikirler edindik, ufkumuzu genişlettik. Bu güzel programa emek veren tüm katılımcılarımıza ve yurttaşlarımıza yürekten teşekkür ediyor, gelecek yıl görüşmek üzere diyoruz” diye konuştu.

DOĞRUYU SÖYLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Narlıdere Belediyesi 2.Kitap ve Kültür Günleri’nin ikinci gününde gazeteciler Faruk Bildirici, L. Doğan Tılıç ve İpek Özbey ‘Memleketimin Halleri’ söyleşisi ile yurttaşlarla bir araya geldi. Faruk Bildirici, gazetecilerin toplumu doğru bilgilendirmedeki rolüne dikkat çekerek, “Kamuoyu araştırmaları ile değil kamuoyu yönlendirmeleri ile karşı karşıyayız. Bu yüzden biz gazeteciler doğru bilginin topluma ulaşması noktasında daha çok çaba harcamalıyız” dedi. L.Doğan Tılıç ise ‘memleketin hali iyi’ diyenlerle daha çok iletişim kurmaları gerektiğinin altını çizerek, “Yerel seçimler öncesinde Sivil Anayasa’yı, aileyi, yaşam tarzına müdahaleyi konuşacağımız bir döneme giriyoruz. Biz gazeteciler her zaman olduğu gibi bu süreçte de doğruyu söylemeye devam edeceğiz” diye konuştu. Söyleşinin moderatörlüğünü üstlenen İpek Özbey de gazetecilerin kamplaştırıldığına dikkat çekerek, “Gazetecilerin bir şeylerin sözcüsü olmasını bekliyorlar. Gazetecilerin görevi sadece işini yapmak olmalı” ifadelerini kullandı.

KARANLIKLARI BİRLİKTE AYDINLIĞA ÇEVİRECEĞİZ

Günün ikinci söyleşisinde ise, Eğitimci Feray Aytekin Aydoğan ve 27. Dönem CHP Milletvekili Yıldırım Kaya ve ‘Türkiye’nin 2.Yüzyılında Eğitim Hakkı’ panelinde yurttaşlarla buluştu. Feray Aytekin Aydoğan yaptığı konuşmada karma eğitimin engellenmesine yönelik çabalara ve eğitimde fırsat eşitliğine dikkat çekerek, “Köy Enstitüleri ile bu ülkenin en yoksul çocukları hekim, sanatçı, öğretmen oldular. Şimdi ise 1,5 milyon çocuk örgün eğitimde değil. Karamsarlığın üstünden hep birlikte gelecek, karanlıkları birlikte aydınlığa çevireceğiz” dedi.

Yıldırım Kaya ise şunları dile getirdi: “Gazi M.Kemal Atatürk, Cumhuriyetin eğitim devrimleriyle geleceğe taşınacağını biliyordu ve eğitim devrimlerinin temellerini İzmir’de attı. Bizim bu temelleri yıkmak isteyenlerle mücadelemiz devam edecek.”