Narlıdere’de Kitap Günleri başladı

Narlıdere Belediyesi’nin Tarihi Yukarıköy’de gerçekleştirdiği 2.Kitap ve Kültür Günleri’nin ilk günü dolu dolu geçti. Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, tüm katılımcılara teşekkür etti.

BİRGÜN EGE

Narlıdere Belediyesi 2.Kitap ve Kültür Günleri, Tarihi Yukarıköy’de başladı. İki günlük programın ilk gününde gerçekleştirilen etkinliklere yurttaşlar ilgi gösterdi. Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, geçmiş dönem CHP Milletvekilleri Aykut Erdoğdu, Zeynep Altıok Akatlı ve Yıldırım Kaya, CHP Narlıdere İlçe Başkanı Mesut Durgun, Belediye Meclis Üyeleri, yazarlar, gazeteciler ve STK’ların temsilcilerinin katıldığı programın ilk gününde kitap stantları, söyleşiler ve okur-yazar buluşmaları gerçekleştirildi.

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Tarihi Yukarıköy’ün ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2.Kitap ve Kültür Günleri’ne katılan tüm katılımcılara teşekkür ederek, “Biz biliyoruz ki kültür, sanat ve bilim nereye giderse gelişim ve değişim de oraya gider. Tarihi Yukarıköy’de 4 yıldır gerçekleştirdiğimiz çalışmaların ardından burada böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. İnanıyor ve biliyoruz ki hala özünü koruyan ve geçmişin mirasını içinde barındıran Yukarıköy’ümüz nice kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak” dedi.

Engin, “Özeleştiri yapmak hepimiz için geçerli. Ama bunu yaparken ‘gelecek bizim’ diyebilmeliyiz. Cumhuriyet döneminin ilk yıllarda elde edilen kazanımları daha çok takdir etmeliyiz. Bu konuda çaba gösterenleri daha çok alkışlamalıyız. Biz her zaman Cumhuriyetin bize kazandırdıklarının peşinden gitmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

EKONOMİDE ‘GELECEK’ UYARISI

Açılış konuşmalarının ardından 27.Dönem CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu ve Ekonomist Güldem Atabay’ın katılımıyla gerçekleştirilen ‘Türkiye Ekonomisi’ başlıklı söyleşiye geçildi. Tarihi Yukarıköy’de Narlıderelilere seslenen Aykut Erdoğdu, Türkiye ekonomisinin bu sistemle daha ileriye gidemeyeceğini söyledi. Erdoğdu, “Eşitliği, adaleti sağlamadan, herkesin güvendiği bir hukuk ortamı yaratmadan ekonomiyi düzeltemezsiniz. Belirsiz döviz kuru, enflasyonda yaşanan sıkıntılar nedeniyle gelecekte de bizi zor günlerin beklediğini söyleyebilirim” dedi. Ekonomist Güldem Atabay ise ekonomide sanal bir bahar ekonomisi yaratıldığını ifade ederek, “Şu anda ekonomideki bakış açısı nedeniyle fatura yine halka çıkacak. Alım gücünün daha da düştüğünü hissedeceğiz. Hukukta, sağlıkta, eğitimde reform olmadan ekonominin daha iyi bir noktaya gelmesi çok zor” diye konuştu.

Günün ikinci buluşmasında ise Sivas Katliamının 30.Yılında Sanat’ konulu söyleşisi ile 26.Dönem CHP Milletvekili Zeynep Altıok Akatlı, Şair-Yazar Hüseyin Yurttaş ve Yazar Eren Aysan Narlıdereliler ile buluştu.

Şair-Yazar Hüseyin Yurttaş, 30 yıl önce kendisinin de Sivas’a davetli olduğunu ancak başka programı nedeniyle gidemediğini belirterek, “Bu Cumhuriyete karşı yapılan bir kalkışmaydı. Hesabı da hala sorulmadı. Madımak’ta yaşananlar bir utanç levhasıdır” dedi. Zeynep Altıok Akatlı ise 30 yıl sonra gelen ‘zaman aşımı’ kararını eleştirerek, “Kendi gazetelerimiz dışında bu konuda kapımızı çalan olmadı. Sivas Katliamı bir aynadır ve ilk değildir. Bu bir dayatmadır ve farklı yaşayanların hedef alınışıdır” diye konuştu. Yazar Eren Aysan ise Türkiye’de aydınları hedef alan bir kitlenin olduğuna dikkat çekerek, “Aydınlara yönelik yapılanlardan sonra cezasızlık olgusu acıtıcı bir nokta oluyor” açıklamasında bulundu.

EDEBİYAT, MÜZİKLE BULUŞTU

Narlıdere Belediyesi 2.Kitap ve Kültür Günleri’nin ilk günü, Tarihçi Yazar Pelin Batu ve Müzisyen Haluk Çetin’in müzik ve şiir dinletisiyle sona erdi. Narlıderelilere unutulmaz bir gece yaşatan iki isim; Nazım Hikmet, Atilla İlhan ve Orhan Veli gibi usta isimlerin dizelerini sanatseverlerle buluşturdu.