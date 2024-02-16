Nasıl unutacağız?

Haber Merkezi

Midyat'ta gözaltında kaybedilen 9 kişinin dosyası "zaman aşımı" gerekçesiyle kapatıldı. 29 yıldır yakınlarını bulmak için mücadele veren aileler, "Her yere başvurduk, sonuç alamadık. Kemiklerimizi versinler" dedi.

Mardin'in Midyat ilçesinde 1994 ile 1996 yılları arasında gözaltında kaybedilen Şehmus Eroğlu, Hüsni Çankaya, Nihat Aydoğan, Abdüllatif Şahin, Tevfik Ay, Mehmet Emin Atuğ, Şükrü Demir, Hizni Bilmen ve Abdülkadir Demir’e dair 2012 yılında başlatılan soruşturma kapatıldı.

Dönemin Karakol Komutanı Hilmi Kahraman ile astsubaylar Mehmet Ziya Odabaş, Metin Çetin, Murat Sevim ve Adem Kılıç hakkında açılan soruşturmanın kapatılmasına “zaman aşımı” gerekçe gösterildi. Kararda, 9 kişinin öldürüldüğüne dair “herhangi bir delilin olmadığı” savunuldu.

KARARA İTİRAZ EDİLDİ

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı, “PKK’ye katıldıkları değerlendirilen” ve “PKK tarafından öldürülmüş olabilecekleri” iddialarıyla soruşturmayı yürüttü. Savcı, herhangi bir delil bulunamadığına işaret ederek, dosyada zaman aşımı kararı verdi. İnsan Hakları Derneği'nden (İHD) avukat Erdal Kuzu, karara itirazda bulundu. 29 yıldır kaybettikleri yakınlarının akıbetleri için mücadele veren aileler, savcının dosyayı kapatmasına tepkili. MA'ya konuşan Fatma Atuğ, kaybedildiğinde 70 yaşında olan Mehmet Emin Atuğ’un eşi.

Atuğ, "Evimizi başımıza yıktılar. Ama davamızdan geri dönmeyeceğiz. Aramaya ve sormaya devam edeceğiz. İki kardeşim, Hacı Ahmet, amcamın oğlu... Nasıl unutacağım?" sözleriyle yaşananları anlattı.

Gözaltında kaybedilen Hizni Bilmen’in eşi Şükriye Bilmen, "29 yıl geçti. Her yere başvurduk, bir sonuç alamadık. Biz davamızın arkasındayız. Kemiklerimizi versinler." dedi.