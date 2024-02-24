NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Ukrayna NATO'ya katılacak, bu sadece zaman meselesi"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna-Rusya arasında devam eden çatışmaların 2. yılında "Ukrayna NATO'ya katılacak, bu sadece zaman meselesi. Biz sizleri o güne hazırlarken NATO Ukrayna'nın yanında olmaya devam edecektir" açıklamasını yaptı.

Dünya 24.02.2024 14:42 Giriş: 24.02.2024 14:42

Güncelleme: 24.02.2024 14:53 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA