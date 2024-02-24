NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Ukrayna NATO'ya katılacak, bu sadece zaman meselesi"
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna-Rusya arasında devam eden çatışmaların 2. yılında "Ukrayna NATO'ya katılacak, bu sadece zaman meselesi. Biz sizleri o güne hazırlarken NATO Ukrayna'nın yanında olmaya devam edecektir" açıklamasını yaptı.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 2'nci yıl dönümünde, müttefiklerin Ukrayna'yı desteklemeye devam etme taahhüdünü yineleyerek bu ülkenin, zamanı geldiğinde NATO'nun üyesi olacağını söyledi.
Stoltenberg, Ukrayna'daki savaşın 2'nci yıl dönümünde X hesabından görüntülü mesaj paylaştı.
Stoltenberg, mesajında, "Savaş alanındaki durum ciddiyetini korumaya devam ediyor. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in Ukrayna'ya hakim olma hedefi değişmedi. Barışa hazırlandığına dair hiçbir belirti yok" ifadelerine yer verdi.
Putin'in bu savaşı "NATO'nun önünü kesmek, Ukrayna'nın üyeliğini engellemek için başlattığını" ifade eden Stoltenberg, aksine Ukrayna'nın NATO'ya her zamankinden daha yakın hale geldiğini vurguladı.
NATO Genel Sekreteri, "Ukrayna NATO'ya katılacak, bu sadece zaman meselesi. Biz sizleri o güne hazırlarken NATO Ukrayna'nın yanında olmaya devam edecektir" dedi.
NATO-UKRAYNA MESAJI
NATO ile Ukrayna arasındaki ilişkileri üst seviyeye taşımak amacıyla kurulan NATO-Ukrayna Konseyinden yapılan yazılı açıklamada "Ukrayna'nın geleceği NATO'dadır" denildi.