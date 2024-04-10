NATO Genel Sekreteri: Ukrayna daha fazla bekleyemez

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'nın daha fazla bekleyemeyeceğini söyleyerek "Hava savunmasına, mühimmata ve yardıma derhal ihtiyacı var" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'nın desteğe ihtiyaç duyduğunu belirterek, "Ukrayna daha fazla bekleyemez. Hava savunmasına, mühimmata ve yardıma derhal ihtiyacı var." dedi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve Stoltenberg, Brüksel'deki NATO karargahında bir araya geldikten sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Stoltenberg, "Ukrayna daha fazla bekleyemez. Hava savunmasına, mühimmata ve yardıma derhal ihtiyacı var." ifadesini kullanarak, Ukraynalıların çoktan birçok başarı elde ettiğini dile getirdi.

Ukrayna'nın başarabileceğini ancak desteklerine ihtiyaç duyduğunu kaydeden Stoltenberg, NATO'nun aktif olarak Ukrayna'ya güvenilir ve öngörülebilir güvenlik desteği sağlamak için çalıştığını söyledi.

Stoltenberg, Ukrayna'nın gönüllü katkılardan daha çok NATO taahhüdüne, kısa vadeli tekliflerden daha çok uzun süreli sözlere ihtiyaç duyduğunu belirterek, "Moskova'nın bizim bu meselenin dışına çıkmayacağımızı anlaması gerekiyor." diye konuştu.

NATO'nun Ukrayna'ya yardımı için Finlandiya'nın güçlü desteğine teşekkür eden Stoltenberg, geçen hafta Finlandiya'nın Kiev ile imzaladığı 10 yıllık güvenlik anlaşmasını da memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

'NATO'NUN CAYDIRICILIĞI İŞE YARIYOR' DENDİ

Barışı asla hafife almamaları gerektiğine ve tehlikeli bir dünyada yaşadıklarına dikkati çeken Stoltenberg, "75 yıldır başarılı şekilde yaptığı gibi NATO barışı korumak ve savaşı engellemek için daha güçlü hale geldi. Herhangi bir NATO müttefikine karşı yakın bir askeri tehdit görmüyoruz çünkü NATO'nun caydırıcılığı işe yarıyor, hepimiz beraberiz. Birimize saldırı, hepimize saldırı anlamına gelecek. Bu da bir NATO müttefikine askeri bir saldırıyı engellemenin en iyi yolu." ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, Ukrayna'nın kendini savunma hakkı olduğuna işaret ederek, NATO'nun da bu savaşın parçası haline gelmeden Ukrayna'nın kendini savunma hakkını kullanmasına yardım etmeye hakkı olduğunu söyledi.

Ukrayna'nın meşru müdafaa hakkına ilişkin "Ayrıca Ukrayna, kendini savunmak için Ukrayna dışındaki meşru askeri hedeflere saldırma hakkına da sahiptir." ifadesini kullanan Stoltenberg, müttefiklerin Ukrayna'nın kendini savunması için sağladığı askeri desteği de memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç'in üyelikleri dahil genel olarak NATO'nun komuta yapısında yeni bir adaptasyon süreci başlattıklarını, bu kapsamda farklı komuta bileşenleri olacağını ve Kuzey bölgesi dahil Avrupa'nın farklı bölgelerinde yer alacaklarını dile getirdi.

"NATO'NUN RUSYA İLE OLAN SINIRI 2 KATINA ÇIKTI"

Finlandiya'nın 4 Nisan 2023'te NATO'ya üye olduğunu hatırlatan Stubb da "Genel Sekreter ile yaptığımız görüşmede, İttifakın Rusya ile olan sınırını iki katına çıkardığı gerçeğini vurguladım. İttifakın bir numaralı güvenlik tehdidi olarak Rusya'yı tanımlaması halinde, Finlandiya olarak İttifaka karşı sorumluluğumuzun tamamen farkına varacağız. Cumhurbaşkanı olarak benim ve Finlandiya olarak bizim amacımız NATO'da sadık, yapıcı ve sorumlu bir ortak olmaktır." ifadelerini kullandı.

Stubb, Finlandiya'nın ordusunun büyüklüğü itibarıyla NATO'nun orta büyüklükteki ülkelerinden biri sayılabileceğini, askeri eğitimden geçmiş 900 bin erkek ve kadın ile savaş zamanında 280 bin kişiyi seferber etme kapasitesine sahip, İttifak içerisinde kara, hava ve deniz olmak üzere uzun menzilli füzelere sahip bir ülke ve Polonya ile birlikte en büyük topçu gücü olduklarını belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Avrupa'nın olası bir savaşa hazırlanması gerektiği yönündeki uyarısına ilişkin konuşan Stubb, ülkesi Finlandiya'nın Ukrayna'yı desteklemeyi kararlı şekilde sürdüreceğini ve Ukrayna'nın mühimmata, silaha ve araçlara ihtiyacı olduğunu kaydederek, "ABD Kongresinden Ukrayna'ya 60 milyar dolarlık destek" mesajını yineledi.

Stubb, Avrupa'nın da Ukrayna'ya desteğini sürdürmesi gerektiğini ve savaşın Avrupa topraklarına taşınmamasının yolunun da Ukrayna'yı desteklemekten geçtiğini vurguladı.

Finlandiya'nın Ukrayna'ya 23. yardım paketini açıkladığına ve 2 milyar doları askeri, 900 milyon doları ise insani olmak üzere Ukrayna'ya 2,9 milyar dolarlık yardımda bulunduklarına işaret eden Stubb, Ukrayna'ya son olarak hava savunma ve ağır mühimmat desteği verdiklerini aktardı.

Stubb, Norfolk Müşterek Kuvvetler Komutanlığına bağlı kara unsurları komutanlığı kurulmasına ilişkin henüz karar alınmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Hava savunması için en iyi yerin neresi, deniz savunması için en iyi yerin neresi ve kara savunması için en iyi yerin neresi olduğunu belirleyen askeri karar alınmalıdır. Müttefiklerimizle birlikte en iyi çözüm için çalışıyoruz ve bunun bölgesel politikalarla çok az ilgisi var, siyasetle de çok az ilgisi var, bu tamamen askeri bir karar."