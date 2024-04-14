NATO İran'ın İsrail'e saldırısını kınadı, itidal çağrısında bulundu

NATO, "İran'ın İsrail'e saldırılarıyla Ortadoğu'daki gerilimi artırmasını" kınayarak, itidal çağrısında bulundu. NATO'nun gelişmeleri yakından izlediğini belirten NATO sözcüsü Farah Dakhlallah, "Ortadoğu'daki çatışmanın kontrolden çıkmaması hayati önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

NATO, "İran'ın İsrail'e saldırılarıyla Ortadoğu'daki gerilimi artırmasını" kınayarak, itidal çağrısında bulundu.

NATO sözcüsü Farah Dakhlallah, X hesabından yaptığı açıklamada, "İttifak'ın İran'ın dün gece gerginliği artırmasını kınadığını ve itidal çağrısında bulunduğunu" bildirdi.

NATO'nun gelişmeleri yakından izlediğini belirten Dakhlallah, "Ortadoğu'daki çatışmanın kontrolden çıkmaması hayati önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu.

İsrail de İran'ın saldırılarına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmış, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu açıklamıştı.

İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini belirtmişti.