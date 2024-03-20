NATO Kafkasya’da

Rusya’yı çevreleme hamlesini sürdüren NATO’nun gözü Kafkasya’da. Stoltenberg NATO-Ermenistan işbirliğini ilerletmek istediklerini söylerken Paşinyan ise toprakların iadesinde uzlaşılamazsa “Savaş gündeme gelebilir” dedi.

Dış Haberler

NATO, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki gerilim nedeniyle tansiyonun düşmediği Güney Kafkasya’da Rusya’ya mesajlar verdi. Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan'ı kapsayan Güney Kafkasya gezisini Erivan'da tamamlayan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bölgede istikrarın Avrupa Atlantik güvenliği açısından önem taşıdığını söyledi.

Ermenistan ve Azerbaycan'ı barış anlaşması imzalamaya davet eden Stoltenberg, Erivan’ı ilk defa ziyaret ettiğini kaydederek, bunun Ermenistan-NATO ilişkileri, bölgesel ve global istikrar ile güvenlik sorunları konusunda fikir alışverişi için fırsat olduğunu belirtti.

BARIŞ ANLAŞMASI ÇAĞRISI

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Stoltenberg Ukrayna'da devam eden savaşın gidişatına değinerek, Kiev’e desteğin artırılması gerektiğini kaydetti.

Savaşı Rusya'nın kazanmaması gerektiğini vurgulayan Stoltenberg, bunun için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını ifade etti. NATO Sekreteri Ermenistan ve Azerbaycan’a barış anlaşması imzalamaları çağrısında da bulundu.

ERİVAN’IN GÖZÜ NATO’DA

Güney Kafkasya'da istikrar ve barışın sağlanmasında Erivan’ın yaklaşımlarını Stoltenberg'e aktardığını kaydeden Paşinyan uluslararası toplumun ve NATO'nun barış sürecinin belirlenmiş ve üzerinde karşılıklı anlaşılmış prensipler üzerinde yürütülmesi konusunda desteğini beklediklerini kaydetti.

NATO ve ittifaka üyesi bazı ülkelerle mevcut politik diyaloğu geliştirme ve işbirliğini genişletmekle ilgilendiklerini aktaran Paşinyan, Ermenistan'ın NATO işbirliğinin yeni formatı olan özelleştirilmiş ortaklık programının kısa sürede onaylanmasını ümit ettiğini kaydetti.

Türkiye ile ilişkilerin normalleştirilmesi gündemine sadık olduklarını belirten Paşinyan, bunun Güney Kafkasya'daki istikrarın sağlanmasına olumlu etki yapacağına inandıklarını ifade etti.

SINIRDA İNCELEME

Stoltenberg görüşmesi öncesinde ise Ermenistan hükümetinin YouTube sayfasında yayımlanan videoya göre, Başbakan Nikol Paşinyan, Ermenistan ile Azerbaycan arasında sınır belirleme çalışmalarının yapılacağı köylerde incelemelerde bulundu.

İki ülke arasında sınır belirleme çalışmalarında fiili safhaya geçileceğini söyleyen Paşinyan, Ermenistan sınırlarında bir milimetre bile değişiklik yapılamayacağını, bunun anayasaya göre tüm halkın katılımıyla yapılacak bir referandumu gerektirdiğini kaydetti.

YENİ SAVAŞ UYARISI

Ancak Paşinyan, Dağlık Karabağ konusunda Azerbaycan ile tekrar savaşın gündeme gelebileceği uyarısında bulundu. Paşinyan, Ermenistan'ın 1990'ların başından bu yana kontrol ettiği bazı stratejik Azerbaycan topraklarının iadesi konusunda Bakü ile uzlaşılamaması halinde bu seçeneğin olabileceği sinyani verdi.

Paşinyan, sınır belirleme çalışmalarına karşı çıkmanın sonuçları olacağını belirterek, "Bu, savaşın başlayacağı anlamına geliyor. O zaman savaşın sonunda ne olacağını biliyorum. Erivan'da bir yerlerde birbirimizi gördüğümüzde, 'Biz köylüydük, bu kadar bilgimiz yoktu ama peki sizin bilginiz yok muydu, ne yaptınız?' diyeceksiniz?" diye konuştu.

∗∗∗

BARIŞ İÇİN ÜÇ PRENSİP

Paşinyan, Bakü ile ilişkilerin üzerinde anlaşıldığı şekilde üç prensip dahilinde düzeltilmesine hazır olduklarını belirtti.

1- Almatı Bildirgesi temelinde karşılıklı toprak bütünlüklerinin tanınması

2- Ermenistan-Azerbaycan sınırlarının belirlenmesinde 1991’de SSCB’nin dağıldığı dönemdeki sınırların esas alınması

3- Bölgesel ulaştırma yollarının yeniden açılmasında bunların geçtiği ülkelerin egemenlik ve yasal yetkisine saygı duyulması.