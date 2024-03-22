NATO Karadeniz’de kuşatmaya hız verdi

Rusya’yı kuşatma politikasını sürdüren NATO, Batı Avrupa’yı operasyonlarının merkezi haline getiriyor. Moldova ile işbirliğine hız veren ittifak, diğer yandan Devlet Başkanı’nın NATO Genel Sekreterliği’ne aday olduğu Romanya’ya Avrupa’daki en büyük üssünü inşa ediyor.

Dış Haberler

Savaş ittifakı NATO, Rusya’yı dört bir yandan kuşatmayı sürdürüyor. Kafkaslarda gövde gösterisi yapan ittifak, Doğu Avrupa’yı üs haline getirerek Moskova kıskacını kapatma peşinde.

NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geoană, Moldova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mihai Popșoi ile Brüksel’deki NATO karargâhında bir araya geldi. Görüşmede NATO ile Moldova arasında uzun süredir devam eden ortaklığın yanı sıra siber savunma, afet yönetimi ve Moldova silahlı kuvvetlerinin güçlendirilmesi de dâhil olmak üzere gelişmiş işbirliği alanları değerlendirildi. Geoană, Moldova'nın Kosova'daki NATO liderliğindeki KFOR misyonuna yaptığı katkıları överek Müttefiklerin Moldova'nın AB üyeliği yoluna verdiği desteğin altını çizdi.

Genel Sekreter Yardımcısı, “Moldova Cumhuriyeti'ndeki uzun süredir devam eden ortaklarımızı ağırlamaktan her zaman memnuniyet duymaktayız ve biliyorum ki bugünkü ziyaretiniz, otuz yıldır olan ortaklığımızı güçlendirecek ve derinleştirecektir” dedi.

İttifakın Rusya kuşatması bununla da sınırlı kalmıyor. NATO, Romanya’nın Karadeniz kıyısında Avrupa’daki en büyük üssünün inşaatına başladı. Mihail Kogălniceanu Hava Üssü'nün genişletilmesi tamamlandığında ABD Hava Kuvvetleri’nin Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'nün neredeyse iki katı büyüklüğünde olacak.

İttifakın “doğudaki çapası” Romanya, devasa askeri üs için yaklaşık 2,2 milyar avro (2,7 milyar dolar) bütçe ayırdı. Üssün inşası 20 yıl sürecek. Üssün inşaatı, erişim yolları ve enerji sistemi gibi temel altyapıyla başladı.

Proje kapsamında, Romanya'nın Köstence kenti yakınlarında bulunan, ismini eski Romanya başbakanından alan 57. Hava Üssü “Mihail Kogălniceanu” genişletilerek yaklaşık 10 bin NATO personeli ve ailelerine ev sahipliği yapmaya hazır hale getirilecek.

Adeta küçük bir NATO şehrine dönüştürülecek üste bölgeye yeni pistler, hangarlar, mühimmat, yakıt ve bakım-onarım malzemeleri için depolama alanları, okullar, mağazalar, lojmanlar, eczaneler ve hastane yapılacak.

Mevcut hava üssünde çoğu Amerikan askeri olmak üzere yaklaşık 5 bin askeri personel bulunuyor. ABD birlikleri, şu anda 101'inci Hava İndirme Tümeni'nin bazı birimlerine ev sahipliği yapan bölgeyi 1999'dan beri kullanıyor.

Mihail Kogălniceanu Hava Üssü

MOSKOVA’DAN TEPKİ

Rusya Senatörü ve Dışişleri Komitesi Başkan Yardımcısı Andrei Klimov, üssün “Bükreş için tehdit” oluşturduğunu söyledi.

“NATO intihar kulübü sıradan, sivilleri aileleri ve çocukları için çok kötü sonuçlanabilecek maceralara sürüklüyor. Kimseyi korkutmaya çalışmıyorum, sadece mantık yürütüyorum” diyen Klimov, “üs Rusya'nın sınırlarına ne kadar yakın olursa, misillemelerin hedefleri arasında olma ihtimalinin de o kadar yüksek olacağını” ekledi.

İTTİFAKIN GÖZDESİ

NATO’nun Avrupa’daki en güçlü ve istekli temsilcisi olan Romanya’da geçen hafta da Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, NATO Genel Sekreterliği için aday olduğunu duyurarak yarışta Hollanda Başbakanı Mark Rutte’nin rakibi olmuştu. Iohannis, ülkesinin NATO'ya katılımının 20’nci yılı vesilesiyle yaptığı açıklamada, kararının “NATO'nun temel değerlerine ve hedeflerine olan sıkı bağlılığına dayandığını” belirterek ittifakta yer almanın ülkesine “tarihteki en güçlü güvenlik garantisini” sağladığını söylemişti.

Romanya, 2004 yılında NATO'ya alınmasından sonra, Rusya'yı kuşatma politikasının da kritik bir üssü haline geldi. 2005'te ABD'ye üslerini 10 yıl açarak ilişkileri bir adım ileri götüren Bükreş yönetimi, Kosova, Afganistan ve Irak'ta da ABD için kritik roller üstlendi.

KAFKASLARA GÖZÜNÜ DİKTİ

Öte yandan gözünü Kafkaslara diken ittifakın Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, geçen günlerde Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan’ı kapsayan Güney Kafkasya gezisinin son durağı Erivan’da Moskova’ya yönelik mesajlar vermişti. Bölgede istikrarın Avrupa-Atlantik güvenliği açısından önem taşıdığını belirten Stoltenberg, Ukrayna’daki savaşı Rusya’nın kazanmaması için “ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını” kaydetmişti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise Ermenistan'ın NATO işbirliğinin yeni formatı olan “özelleştirilmiş ortaklık programının” kısa sürede onaylanmasını ümit ettiğini belirtmişti.