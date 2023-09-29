NATO, Kosova'ya ek asker gönderecek

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO'nun karar alma organı Kuzey Atlantik Konseyi'nin Kosova'daki durumu görüştüğünü, ülkeye ilave kuvvet sağlanmasına onay verdiklerini açıkladı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kosova'daki Barış Gücü'ne (KFOR) ilave kuvvet sağlanmasına onay verdiklerini bildirdi.

Stoltenberg, Kosova'daki genel duruma ilişkin yazılı açıklama yaparak, NATO'nun karar alma organı Kuzey Atlantik Konseyinin bugün Kosova'daki durumu görüştüğünü belirtti.

KFOR'un Kosova'daki mevcudiyetinin altını çizen ve mayıstan bu yana KFOR'un mevcudiyetini artırdıklarını hatırlatan Stoltenberg, Kuzey Atlantik Konseyinin dün mevcut durum karşısında ilave kuvvet sağlanması için yetki verdiğini kaydetti.

NE OLMUŞTU?

Kosova'nın kuzeyinde aylardır süren gerginlik, 24 Eylül sabahı çoğunlukla Sırpların yaşadığı Banjska'da yolu kapatan silahlı Sırpların ateş açması sonucu 1 polis ölmesiyle yeniden tırmanmıştı.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, "profesyonel bir terörist/suç yapılanması" olarak nitelendirdiği ağır silahlı yaklaşık 30 kişilik grubun Kosova polisine saldırdığını açıklamış, olaydan Sırbistan'ı sorumlu tutmuştu.

Banjska Manastırı ve çevresine sığınan silahlı grup, Kosova polisi tarafından kuşatılmış ve bölgede gün boyunca çatışmalar sürmüştü.