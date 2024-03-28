NATO petrol boru hattı delindi: Milyonların içme suyu olan Sapanca Gölü'ne akaryakıt sızdı

Kocaeli'de yapılan yol çalışması neticesinde delinen Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün (NATO) petrol boru hattından gelen akaryakıt, Sakarya ve Kocaeli'de milyonların içme suyu olarak kullandığı Sapanca Gölü'ne sızdı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yapılan yol çalışması neticesinde Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün (NATO) petrol boru hattının delinmesiyle Sapanca Gölü'ne akaryakıt sızdı.

Dün meydana gelen olayda, yol çalışması yapıldığı esnada NATO akaryakıt boru hattının bir kolu delindi. Boru hattından meydana gelen akaryakıt sızıntısının fark edilmesi üzerine durum yetkililere bildirildi.

Bölgeye sevk edilen ekipler, iş makinesiyle boru hattının belli bir kısmını açarak hasar tespit çalışması gerçekleştirdi. Kuyuya dolan ve boruda kalan akaryakıt tankere tahliye edildi.

Fotoğraf: İHA

BASINCIN ARTMASI GÖLÜ MAZOTA BÜRÜDÜ

Ekipler boru hattı tamirinde çalışmalarını sürdürürken, gece yarısında NATO hattında basıncın artması neticesinde sızıntı büyüyerek, dere yatağı aracılığıyla Sapanca Gölü'ne sızdı. Gölün yüzeyini bürüyen mazotu görenler, durumu Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekiplerine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen ekipler, yaptıkları çalışma neticesinde su yüzeyine barikat kurarak sızıntının büyümesine engel olmaya çalıştı. Öte yandan yöre halkı ciddi sıkıntıların yaşanabileceğini dikkat çekerek içme suyu havzasında balık ölümlerinin de gerçekleşebileceğini dile getirdi.

SASKİ'DEN AÇIKLAMA

SASKİ'den yapılan açıklamada ise "Kocaeli ili sınırları içerisinde bulunan Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün (NATO) petrol boru hattında 26 Mart Salı günü, vatandaşın müdahalesi sonucu sızıntı meydana gelmiştir. Gece yarısında NATO hattında basıncın artması sonucunda sızıntı büyümüş ve dere yatağına ulaşan yakıt maddesi Sapanca Gölü'ne karışmıştır. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekiplerimiz, gece ihbar alındığı andan itibaren konuyla ilgili aksiyon almış ve tüm birimleriyle göl sınırları içerisinde çalışmalara başlamıştır. Kocaeli'de yaşanan olay sonrası göl sınırlarımıza karışan yakıt maddesinin yayılımı SASKİ ekiplerimizce ivedilikle kontrol altına alınmış ve bu maddenin göl çevresinde bulunan içme suyu alım noktalarına ulaşması engellenmiştir. Bu saat itibarıyla SASKİ ekipleri gölün ilgili bölümlerinde kontrol altına aldığı yakıt maddesini etkisiz hale getirmek için yoğun bir mesai harcamaktadır. Öte yandan, mazotun göl ile karıştığı nokta ile su alım noktalarıyla arasındaki mesafenin uzak olması muhtemel büyük bir tehlikenin de engellenmesine imkan tanımıştır. Tüm vatandaşlarımız evlerinde çeşme suyu kullanımı konusunda en ufak bir problem yaşamayacaktır. Maddenin tamamen bertarafı ise kısa süre içinde tamamlanacaktır" denildi.