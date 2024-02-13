NATO yanlısı isim devlet başkanı oldu

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Finlandiya’da cumhurbaşkanlığı seçimleri için yapılan ikinci turda resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 51,6’sını alan eski Başbakan Alexander Stubb, ülkenin yeni cumhurbaşkanı oldu. Stubb’ın rakibi olan eski Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ise oyların yüzde 48,4’ünü aldı.

Avrupa yanlısı ve Rusya'ya karşı sert bir tutum sergileyen Stubb, nükleer silahların Finlandiya toprakları üzerinden nakledilmesine izin verilmesi ve bazı NATO birliklerinin Finlandiya'da kalıcı olarak konuşlandırılması gibi NATO ile işbirliğinden yana bir tutum sergilerken, nükleer silahların Finlandiya'da depolanmasını ise desteklemiyor.