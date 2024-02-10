NATO’cu general ordunun başında

Ukrayna lideri Zelenski, fikir ayrılıklarının derinleştiği Genelkurmay Başkanı Zalujni’yi görevden aldı. Zalujni’nin yerine orduyu NATO standartlarına getirmek isteyen Kara Kuvvetleri Komutanı Sırskiy atandı.

DIŞ HABERLER SERVİSİ

Rusya ile savaşta ilerleme kaydedemeyen Ukrayna lideri Zelenski, fikir ayrılıklarının derinleştiği orduda değişime gidiyor. Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov’un “ordu yönetimini değiştirme kararı aldıklarını” açıklamasının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujni’yi görevden aldı.

Bir süredir Zelenski ile savaşa yönelik fikir ayrılıkları yaşayan Zalujni’nin yerine Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı Aleksandr Sırskiy atandı. Görev değişimine ilişkin paylaşımında Zelenski, Zalujni’ye “Ukrayna’yı savunduğu iki yıl için teşekkür ettiğini” belirterek General’e “ekibin bir parçası olarak kalmayı önerdiğini” kaydetti. Zelenski ayrıca ordu kademelerinde başka değişiklikler düşündüklerini aktardı.

YENİ STRATEJİ İHTİYACI

Savunma Bakanı Umerov ise Zalujni’ye hizmetlerinden dolayı teşekkür ederken “Orduya yeni bir yön vermenin zamanı geldi” dedi. “Savaşla birlikte taleplerin de değiştiğini” kaydeden Umerov, “2024’ün getireceği değişimlere hazırlıklı olmalıyız. Yeni yaklaşımlara, yeni stratejilere ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Kirby, “kararın başkomutan olarak Zelenski’de olduğunu” ve “ordunun başına kimi seçerse seçsin işbirliğinin süreceğini” kaydetti.

SIRSKİY KİMDİR?

“Sovyet askeri stratejisinin hiyerarşik doğayı NATO’nun operasyonel esneklik ilkeleriyle harmanladığı” belirtilen Sırskiy, mühimmat ve personel eksikliğinin yanı sıra Batı’da Kiev’e desteğin azaldığı bir dönemde atandı. Ukrayna’nın NATO ile askeri işbirliğinden sorumlu olan Sırskiy, 2013’ten bu yana ordunun Ukrayna standartlarına getirilmesi için uğraşıyor. Savaşın en uzun çatışmasına sahne olan Bahmut cephesinde birlikleri çok uzun bölgede tutarak yüzlerce askerin ölümüne sebep olması gibi sert kararlarıyla tanınan Sırskiy, bazı askerlerce “Kasap” olarak anıldığı ordu içinde pek sevilen bir isim değil. Washington Post’a konuşan Ukrayna ordusundan yüksek düzeyde bir yetkili, “Hiçbir asker ona saygı göstermeyecek, çünkü askerlerin canını hesaba katmadığını söylüyorlar” dedi.

ZELENSKİ İLE GERGİNLİK

Görevden alınacağı günlerdir konuşulan Zalujni ile Zelenski arasındaki gerginlik, Kiev’in geçen sene yaz aylarında Rus güçlerine yönelik başlattığı karşı saldırının başarısız olmasından sonra ortaya çıktı. Zalujni, sonbaharda savaşın bir “çıkmaza” dönüştüğünü söylerken Zelenski buna karşı çıktı.

Öte yandan komutasındaki askerler ve siviller arasında büyük saygınlık kazanan Zalujni’nin görevden alınmasının daha büyük kargaşaya yol açabileceği belirtiliyor. Zira savaştan 7 ay önce göreve başlayan Zalujni’nin savaşın ilk aylarındaki Kiev savunmasının ardından Harkiv’de elde ettiği zafer, popülaritesini artırdı. Zelenski son olarak Zalujni’nin 500 bin kişinin daha askere alınmasını reddetmişti.

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Üçüncü esir takası yapıldı

Rusya ve Ukrayna arasında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arabuluculuğunda esir değişimi kapsamında karşılıklı olarak 100’er askerin serbest bırakıldığı bildirildi. BAE Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada bunun yılbaşından bu yana iki ülke arasında gerçekleştirilen 3’ncü esir takası olduğu ifade edildi. Açıklamada, iki ülke arasındaki krizinin barışçıl yollarla çözülmesi yönündeki çabaların desteklendiği vurgulandı.

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‘Rusya’yı yenmeleri imkânsız’

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’daki savaşın başladığı Şubat 2022’den bu yana ilk kez Batı basınına röportaj verdi. Eski Fox News sunucusu ve muhafazakar kimliğiyle bilinen Tucker Carlson ile yaptığı röportajda Putin, Ukrayna’da devam eden savaşta Batı’nın Rusya’yı yenmesinin "imkânsız" olduğunu belirtti. Rusya ve Ukrayna’nın “er ya da geç” anlaşmaya varacağını söyleyerek, müzakere yolunun açık olduğuna da işaret eden Putin, “İstanbul görüşmelerinde mutabakata varılan kararların uygulanması durumunda savaşın çoktan bitmiş olabileceğini, ancak ABD başta olmak üzere Batılı devletlerin vazgeçirmesiyle Ukrayna’nın geri adım attığını” iddia etti. NATO’nun 1990’ların başından bu yana yürüttüğü genişleme çabalarından duyduğu rahatsızlığı belirten Putin, Moskova’nın bölgedeki diğer NATO üyesi ülkelerin (Polonya ve Letonya) Rusya tarafından işgalinin söz konusu olmadığını belirtti. Putin, tutuklu Wall Street Journal (WSJ) muhabiri Evan Gershkovich konusunda da "anlaşmaya varılabileceğini" kaydetti.