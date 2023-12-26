Navalni kutuptaki bir hapishanede ‘bulundu’

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Yaklaşık 3 haftadır 'kayıp' olan tutuklu Rus muhalif Aleksey Navalny'nin Rusya'nın kuzeyinde, kutup bölgesindeki bir ceza kolonisine gönderildiği ortaya çıktı. Reuters'ın haberine göre, Navalny'nin sözcüsü Kira Yarmysh, dün yaptığı açıklamada Navalny'nin Yamal-Nenets bölgesindeki Kharp'ta bulunan IK-3 isimli ceza kolonisinde bulunduğunu bildirdi.

Navalny'nin sevk edildiği ceza kolonisinin başkent Moskova'nın yaklaşık 1900 kilometre kuzeydoğusunda olduğu belirtildi. Navalny’nin avukatı Ivan Zhdanov ise destekçilerinin Navalny'nin nerede olduğunu öğrenmek için 618 bilgi edinme talebinde bulunduğunu söyledi. Navalny'nin ekibi, cuma günü “ülke içinde başka bir hapishaneye sevk edildiği açıklanan” tutuklu siyasetçinin 17 gündür “kayıp” olduğunu bildirmişti. Eski Enerji Bakanı ve Navalny’nin danışmanı Vladimir Milov, CNN’e verdiği demeçte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in mart ayında yapılacak seçimlerde tekrar aday olduğunu hatırlatarak “Navalny’nin kaybolmasının tesadüf olmadığını” söylemişti.