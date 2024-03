Navalni'ye yakın isme çekiçli saldırı

Cezaevinde hayatını kaybeden Rus muhalif lider Aleksey Navalni’ye yakınlığıyla bilinen Leonid Volkov, evinin önünde saldırıya uğradı.

Navalni'nin Sözcüsü Kira Yarmış, sosyal medya hesabından Volkov'un saldırıya uğramasına ilişkin paylaşım yaptı.

Yarmış, paylaşımında, Volkov'un dün gece saatlerinde evinin önünde bir kişinin saldırıya uğradığını duyurdu.

Paylaşıma göre, saldırıda, Volkov'un arabasının camı kırıldı, gözlerine göz yaşartıcı gaz sıkıldı.

Saldırganın daha sonra Volkov'a çekiçle vurulduğu belirtildi.

Leonid Volkov @leonidvolkov has just been attacked outside his house. Someone broke a car window and sprayed tear gas in his eyes, after which the attacker started hitting Leonid with a hammer. Leonid is now at home, police and ambulance are on their way to him