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Navalni'ye yakın isme çekiçli saldırı

Navalni'nin Sözcüsü Kira Yarmış, Rusya'da cezaevinde öldüğü duyurulan Rus muhalif Aleksey Navalni'ye yakın isimlerden Leonid Volkov'un evinin önünde çekiçli saldırıya uğradığını duyurdu.

Dünya
  • 13.03.2024 11:25
  • Giriş: 13.03.2024 11:25
  • Güncelleme: 13.03.2024 11:36
Navalni'ye yakın isme çekiçli saldırı
Fotoğraf: AA

Cezaevinde hayatını kaybeden Rus muhalif lider Aleksey Navalni’ye yakınlığıyla bilinen Leonid Volkov, evinin önünde saldırıya uğradı.

Navalni'nin Sözcüsü Kira Yarmış, sosyal medya hesabından Volkov'un saldırıya uğramasına ilişkin paylaşım yaptı.

Yarmış, paylaşımında, Volkov'un dün gece saatlerinde evinin önünde bir kişinin saldırıya uğradığını duyurdu.

Paylaşıma göre, saldırıda, Volkov'un arabasının camı kırıldı, gözlerine göz yaşartıcı gaz sıkıldı.

Saldırganın daha sonra Volkov'a çekiçle vurulduğu belirtildi.

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