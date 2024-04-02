Nazan Öncel'den Türkiye turnesi

Şarkıcı Nazan Öncel, Nisan ayı itibarıyla Türkiye turnesine çıkıyor.

Sanatçı 13 Nisan'da Ankara'da Ted Ankara Koleji'nde, 28 Nisan'da İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi'nde, 10 Mayıs Konya'da Selçuklu Kongre Merkezi'nde, 13 Mayıs'ta Gaziantep GAÜN Mavera Ksm'de, 16 Mayıs Adana'da Çukuroava Üniversitesi Açıkhava Tiyatrosu'nda, 27 Mayıs İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda ve 17 Haziran akşamı Bursa'da Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda hayranlarıyla buluşacak.

Nazan Öncel, ’’Üç dakikaya sığdırdığım hikâyelerle hazırladığım Kara Plak / Geceye Bir Şarkı albümüm ’’iyi ki de yaptım dediğim işlerden biri oldu. Sevilmesi sahiplenilmesi hayatımın bu sürecinde bizi Türkiye turnesiyle buluşturmaya hazırladı. KerkiSolfej ile çıkacağımız bu yol müziğimle dinleyicisi arasında sağlam bir asma köprü kuracağı için kıymetli bir yolculuk olacak; emeği geçen herkese minnettarım" dedi.

Biletler, bubilet.com.tr'de satışa sunuldu.