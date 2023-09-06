Nazan Öncel hastaneye kaldırıldı: "Tansiyon 22’yi gördü"

Ünlü sanatçı Nazan Öncel, aniden bayılması sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Öncel, tedavisinin ardından hasta yatağından yaptığı paylaşımla son durumunu aktardı.

Sanatçı Nazan Öncel, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Gitme Kal Bu Şehirde', 'Gidelim Buralardan', 'Erkekler de Yanar', 'Ukala Dümbeleği', 'Geceler Kara Tren' gibi şarkıların bestekarı 67 yaşındaki sanatçı Nazan Öncel, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından apar topar hastaneye kaldırıldığını söyleyen Öncel, şu ifadeleri kullandı:

"Sigara insanın düşmanıyla sevişmesi gibi bi’şeydir. Sıcaklar falan derken tansiyon 22’yi gördü. Ani bir bayılma… Apar topar hastaneye koştuk, serum tedavisi ve saire. Sigarayla da vedalaştık."

Bu gönderiyi Instagram'da gör Nazan Öncel (@nazanoncel)'in paylaştığı bir gönderi

ADI KARŞIYAKA'DA BİR SOKAĞA VERİLDİ

Öte yandan geçtiğimiz aylarda Nazan Öncel'in adı, Bostanlı ve Yalı mahalleleri arasındaki sokağa verilmişti. Nazan Öncel Instagram hesabından yaptığı paylaşımda “Bu işaretli yerin adı artık Nazan Öncel Caddesi, verdiği sözü tutan başkana Cemil Tugay denir. Eylül gelsin, kurdele keseceğiz” ifadelerini kullanmıştı.