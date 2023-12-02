Nazarbayev anı kitabında itiraf etti: İkinci eşim ve iki oğlum var

Kazakistan’ın ilk devlet başkanı Nursultan Nazarbayev, anılarını kaleme aldığı kitabında ikinci bir eşi ve bilinmeyen iki oğlu olduğunu itiraf etti. Daha önce Nazarbayev’in sadece 1962'de Sara Nazarbayeva ile resmi evliliği ve bu evlilikten iki kızı olduğu biliniyordu.

Nursultan Nazarbayev'in "Hayatım" adlı anı kitabında ikinci ailesinden bahsettiği pasajlar Kazak basınına yansıdı.

2000'li yılların başında hayatına giren "ikinci eş" Asel Isabayeva'dan Nazarbayev'in Tauman (2005) ve Bayken (2008) adlı iki çocuğu olduğu ortaya çıktı. Resmi nikahlı eşi Sarah ise kocasının ikinci eşini ve çocuklarını biliyormuş.

turkrus.com’da yer alan habere göre Nazarbayev, Isabayeva'yı ilk olarak Kazakistan'ın güneydoğusundaki Taldikorgan şehrine yaptığı ziyaret sırasında gördüğünü anlatıyor. Genç kadının uçağın kapısında kendisini çiçeklerle karşılamaya gelen grupta olduğunu söyleyen Nazarbayev, “Böyle bir törene katılmak üzere bölgenin en güzel kızlarının seçildiği bilinir. Onun imajı hafızamdan silinmedi. Bir gün gazetede onun Miss Kazakistan yarışmasında Grand Prix'i kazandığını gördüm ve bu sayede onu buldum” diyor.

Nazarbayev devamını şöyle anlatıyor:

“Tanışmamız karşılıklı sempatiye, sempati ise yakınlaşmaya dönüştü. Yavaş yavaş çıkmaya başladık. Asel’in hem görünüşünde hem de düşüncelerinde aradığım birçok özelliği gördüm. Ve en önemlisi yıllardır süren zihinsel yalnızlıktan kurtuldum.”

“MÜSLÜMAN GELENEKLERİNE GÖRE EVLENDİK”

Genç kadına imam nikahı kıydırdığını "Müslüman geleneklerine göre evlendik" diye anlatan Nazarbayev, ilk oğlunun doğmasının ardından eşi Sarah'ya her şeyi anlatmaya karar verdiğini itiraf ediyor.

Sarah-Nursultan Nazarbayev çifti 1962'den beri evliler ve bu evlilikten üç kız çocuğu doğdu: Dariga (1963), Dinara (1967) ve Aliya (1980).