Nazi sloganı kullanan AfD'li siyasetçi yargılanıyor: Trump'tan esinlenmiş

Aşırı sağcı AfD'li siyasetçi Höcke, iki konuşmasında Nazi döneminden, ülkede yasak olan "Her şey Almanya için" sloganı kullandığı suçlamasıyla yargılanıyor. Höcke, savunmasında bunu Trump'ın 'Önce Amerika' sloganından esinlendiğini öne sürdü.

Aşırı sağcı parti Almanya için Alternatif'in (AfD) Thüringen Eyaleti Teşkilat Başkanı Björn Höcke hakkında Nazi döneminden sloganlar kullandığı suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması bugün Halle Eyalet Mahkemesi'nde yapılıyor.

DW Türkçe’nin haberine göre savcılık, iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) tarafından aşırı sağcı olarak nitelendirilen AfD Thüringen Teşkilatı'nın Başkanı Höcke'yi anayasaya aykırı ve terör örgütü sloganı kullanmakla suçluyor.

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, Höcke'nin 2021 ve 2023'te yaptığı iki konuşmada Nasyonal Sosyalizm dönemindeki Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi'ne (NSDAP) bağlı paramiliter güçlerden oluşan Fırtına Birliği'nin (SA) yasak olan "Her şey Almanya için" sloganını kullandığı belirtildi.

Nasyonal Sosyalistlerin 1933 yılında iktidara gelmesinde önemli bir rol oynayan, Yahudilere ve siyasi muhaliflere yönelik şiddet içeren bir tutum izleyen SA'nın kullandığı "Her şey Almanya için" sloganı Almanya'da yasak sloganlar arasında bulunuyor.

2 KEZ KULLANDI

İddianamede, Höcke'nin Saksonya Anhalt eyaletinin Merseburg kentinde Mayıs 2021'de yaptığı bir konuşmanın sonunda "Her şey yurdumuz için, her şey Saksonya Anhalt için, her şey Almanya için" ifadelerini kullandığına işaret edildi.

Bu konuşma sonrasında Saksonya-Anhalt Yeşiller teşkilat Başkanı Sebastian Striegel, Alman meclisi Bilim Servisi tarafından hazırlanan bir rapora işaret ederek, "Her şey Almanya için" ifadesinin kullanılmasının suç olduğunu belirtmiş ve AfD'li Höcke hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

KALABALIĞA DA SÖYLETTİ

Bunun yanı sıra iddianamede Höcke'nin 12 Aralık 2023'te Thüringen eyaletinin Gera kentinde yaptığı bir konuşmada, bu sloganı bir kez daha kullandığı belirtildi. Konuşması sırasında Höcke'nin "her şey" dedikten sonra kendisini dinleyen kalabalığa "Almanya için" dedirttiği ifade edildi.

Halle Savcılığı geçen yıl 52 yaşındaki AfD'li siyasetçi Höcke hakkında hazırladığı iddianameyi tamamladı. İddianamede, Höcke'nin bu sloganın kökenini ve anlamını bildiği iddia edildi.

ANLAMINI BİLMİYORMUŞ

Eski bir tarih öğretmeni olan Höcke, dava başlamadan önce yaptığı açıklamalarda kullandığı ifadeleri savunmuş ve eski ABD Başkanı Donald Trump'ın "Önce Amerika" sloganından ilham alarak bu sözleri sarf ettiğini söylemişti. Höcke, "Her şey Almanya için" ifadesinin SA'nın bir sloganı olduğunu bilip bilmediği sorusunu ise "Hayır bilmiyordum" sözleriyle yanıtlamıştı.

Bugünkü duruşmada, Höcke'nin avukatlarından birinin Gera'daki toplantı ile ilgili dosyaya bakmaya fırsatı olmadığı gerekçesiyle mahkeme heyeti Gera'daki toplantı ile ilgili dosyayı ayırdı. Ancak gelecek duruşmalarda dosyaların yeniden birleştirilebileceği belirtildi.