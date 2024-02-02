Nazım Hikmet doğumunun 122. yılında Şişli'de anılacak
Şair Nazım Hikmet, 122. doğum yılında Şişli Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Evi'nde anılacak.
Şiirleri elliden fazla dile çevrilmiş şair ve yazar Nâzım Hikmet, doğumunun 122. yılında anılacak.
Nâzım Hikmet, 122. doğum yılında Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı- Şişli Belediyesi iş birliğinde Şişli Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Evi'nde gerçekleştirilecek.
Anma, Vakıf Genel Sekreteri Turgay Fişekçi'nin açılış konuşmasıyla başlayacak, Türkü Akbayram şairin eserlerinden bestelenmiş şarkılarını seslendirecek.
Vahide Perçin ve Altan Gördüm’ün şiir okumalarının ardından Aysun-Ali Kocatepe dinletisiyle etkinlik devam edecek. Program, Nebil Özgentürk'ün hazırladığı Nâzım Hikmet Belgeseli’nin gösterimiyle sona erecek.
Anma, 3 Şubat Cumartesi günü saat 18.00’de Şişli Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde gerçekleşecek.