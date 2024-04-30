Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı'ndan 'Atıf Yılmaz' etkinliği

Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı, ölümünün 18. yıldönümünde usta yönetmen Atıf Yılmaz'ı anma etkinliği düzenleyecek.

5 Mayıs Pazar günü saat 19.30'da başlayacak etkinlik, Şişli Belediyesi Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde gerçekleştirilecek.

Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Başkan Vekili Özcan Arca’nın açılış konuşması ile başlayacak olan etkinlik bir panel ve film gösteriminden oluşacak.

Panelin moderatörlüğünü gazeteci, yazar, Vakıf Yönetim Kurulu üyesi Zeynep Oral yapacak.

Konuşmacı olarak ise, Türkan Şoray, Deniz Türkali, Alin Taşçıyan yer alacak.

Program Atıf Yılmaz’ın yönetmenliğini yaptığı “Hayallerim Aşkım ve Sen” film gösterimiyle son bulacak.

Şişli Belediyesi işbirliğinde yapılacak anma ücretsiz ve hakla açık olacak.