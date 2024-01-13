"Nâzım-Yaşar Kemal- Livaneli Sanat Hattı" konferansı 16 Ocak'ta Yalova'da

Nâzım-Yaşar Kemal- Livaneli’nin sanatçı tavırlarının inceleneceği kitap çalışması kapsamında 16 Ocak 2024 tarihinde Yalova’da Raif Dinçkök Kültür Merkezi’nde seminer ve konferans gerçekleştirilecek.

Nazım Hikmet, Yaşar Kemal ve Zülfü Livaneli’nin sanatçı tavırlarını birbiriyle ilişkili biçimde inceleyen bir kolektif kitap çalışması düşünülüyor.

Kitap; Haydar Ergülen, Barış Yıldırım, Hande Çiğdemoğlu, Barış İnce, Kadir Yüksel, Zafer Köse gibi yazarların çalışmalarından oluşacak.

Kitap çalışması kapsamında, bazı etkinlikler düzenleniyor. Geçen yıl, Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezinde bir seminer düzenlenmişti. 16 Ocak Salı akşamı ise, Yalova’da, Raif Dinçkök Kültür Merkezinde bir oratoryo sergilenecek ve konferans gerçekleştirilecek.

Kitap projesinde yer alan yazarlardan Zafer Köse, çalışmalarının amacını ve nedenini şöyle açıkladı:

“Bu üç sanatçı; Anadolu kadim değerlerine, devrimci dönüşüm mücadelesine ve insan gerçekliğine karşılık gelen yapıtları her dönemin çağdaş olanaklarıyla yeniden yaratan bir sanat hattının temsilcileri. Bir ulu ırmağın akışı gibi birbirlerini devam ettiriyorlar.

Elbette başka birçok ismin dahil olduğu, öncesi ve sonrasıyla akan bir ırmak bu. Hatta galiba, önümüzdeki dönemde simge isim çıkarmadan, toplumun dağarcığında ve yeni yetişecek yüzlerce sanatçının tavırlarında akışını sürdürecek. Kitabımızın meselesi, bu hattın sürekliliği olacak.

Bu hatta yer alan sanatçıların en belirleyici yönlerinden biri, birbirine asla benzememeleri. Aynı köklerden ve birbirine yakın dünya görüşlerinden beslenirken, yenilik yaratan çalışmalarla ırmağın akışına katılıyorlar.”

Sevdalım Hayat Okuma Atölyesiyle birlikte etkinliği düzenleyen Bilgi Sanat Merkezinden Arda Altunç, bu çalışma dizisinin ikinci etkinliğini Yalova’da gerçekleştirmenin kendilerine heyecan verdiğini belirtti. Ücretsiz ama numaralı davetiyeyle katılınacak şekilde düzenledikleri etkinliğin davetiyelerinin iki saat içinde tükendiği bilgisini veren Altunç, “Kişisel tanıdıklarıma bile davetiye ayıramadım” dedi.

Sevdalım Hayat Okuma Atölyesinin moderatörü Tuğba Ağırman, 16 Ocak’taki etkinliğin de sunuculuğunu yapacak. Ağırman, “İzmir, İstanbul ve Yalova’dan 20 kadar yazar ve müzisyenle gerçekleştirilecek etkinliğimize, Yaşar Kemal Vakfı’nı temsilen Ayşe Semiha Baban’ı ve büyük sanatçımız Zülfü Livaneli’yi de onur konuğu olarak davet ettik” diye açıkladı.

Etkinliğin detayları şöyle:

16 Ocak 2024

19.15 – 20.45

Seminer; Nazım-Yaşar Kemal-Livaneli Sanat Hattı

Haydar Ergülen, Barış İnce, Hande Çiğdemoğlu, Zafer Köse

21.00 – 22.30

Bedrettin Oratoryosu

Geniş Merdiven Orkestrası - Barış Yıldırım, Murat Mengirkaon