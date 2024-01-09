NBA Batı Konferansı'nda haftanın en iyisi Alperen Şengün

NBA'de Batı Konferansı ekiplerinden Houston Rockets'ta forma giyen Alperen Şengün, takımının 120-113 kaybettiği karşılaşmada double double yaptı, haftanın en iyi oyuncusu seçildi.

NBA'de Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, Batı Konferansı'nda haftanın en iyi oyuncusu seçildi.

Kasım 2019'da bu ödüle layık görülen James Harden'dan bu yana Houston adına bu ödüle ulaşan ilk oyuncu Alperen Şengün oldu.

Ayrıca 21 yaşındaki Alperen, Houston Rockets tarihinde bu ödülü kazanan en genç oyuncu olmayı da başardı.

Miami Heat’e 120-113 mağlup olan Houston Rockets'ta Alperen Şengün, 22 sayı, 11 ribaund, 2 asist ve 3 top çalma ile oynadıç

Şengün'ün double-double performansı galibiyet için yeterli olmadı.

Batı Konferansı temsilcisi Houston Rockets, deplasmanda karşılaştığı Doğu Konferansı ekibi Miami Heat’e 120-113 mağlup oldu.

Houston’da, Fred VanVleet 32 sayı, 7 asist ve 5 ribaund ile mücadeleyi tamamlarken, Milli basketbolcu Alperen Şengün’ün, 22 sayı, 11 ribaund, 2 assit ve 3 top çalma ile double double performansı galibiyete yetmedi.

Şengün, gösterdiği performansla Batı Konferansı'nda haftanın en iyi oyuncusu seçildi. Miami Heat’te Tyler Herro 28 sayı, 3 ribaund, 3 asist ve Bam Adebayo’nun 22 sayı, 12 ribaund ve 3 asistlik double double performansı galibiyetin mimarı oldu.

Memhpis Grizzlies forması giyen Ja Morant, antrenman sırasında sakatlanarak sezonu kapattı. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, “Sağ omzunda labrum yırtığı olan Morant ameliyat edilecek ve 2024-25 sezonunun başında hazır olabilecek” ifadelerine yer verildi.

Günün toplu sonuçları şu şekilde:

Charlotte Hornets: 112 - Chicago Bulls: 119

Indiana Pacers: 133 - Boston Celtics: 131

Washington Wizards: 128 - Oklahoma City Thunder: 136

Miami Heat: 120 - Houston Rockets: 113

Milwaukee Bucks: 116 - Utah Jazz: 132

Los Angeles Clippers: 138 - Phoenix Suns: 111