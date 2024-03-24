NBA'de Boston Celtics 9'da 9 yaptı
NBA'de Play-off'ları garantileyen Doğu Konferansı lideri Celtics, Chicago Bulls'u 124-113 yenerek dokuzda dokuz yaptı. Batı Konferansı'nda play-in mücadelesi veren Houston Rockets ise arka arkaya sekizinci galibiyetini elde etti.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics, milli oyuncu Onuralp Bitim'in forma giydiği Chicago Bulls'u 124-113 yendi.
NBA'e 8 maçla devam edildi. Play-off'ları önceden garantileyen Doğu Konferansı lideri Celtics, Bulls'u mağlup ederek üst üste 9, bu sezon 57. galibiyetini aldı.
Konuk takım Celtics'te Jayson Tatum 26, Sam Hauser ve Al Horford 23'er sayı kaydetti.
Sezonun 37. mağlubiyetini yaşayan Bulls'ta DeMar DeRozan 28, Alex Caruso, Nikola Vucevic ve Ayo Dosunmu 14'er sayıyla oynadı. Onuralp Bitim ise yaklaşık 7 dakika süre aldığı mücadeleyi 2 sayı ve 1 asistle tamamladı.
RCOKETS'DAN ARKA ARKAYA 8. GALİBİYET
Batı Konferansı'nda play-in mücadelesi veren Houston Rockets, sahasında Utah Jazz'ı 28 sayı farkla 147-119 mağlup etti.
Alperen Şengün'ün sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan uzak kaldığı Rockets'ta Jalen Green 41 ve Fred VanVleet 34 sayı üreterek art arda 8 olmak üzere sezonun 35. galibiyetine katkı sağladı.
Peş peşe 5, sezonun 42. mağlubiyetini yaşayan Jazz'da John Collins 25 ve Collin Sexton 20 sayı attı. Jazz'da Ömer Faruk Yurtseven ise karşılaşmada forma giymedi.
NBA'de gecenin sonuçları şu şekilde:
- New York Knicks-Brooklyn Nets: 105-93
- Orlando Magic-Sacramento Kings: 107-109
- Atlanta Hawks-Charlotte Hornets: 132-91
- Washington Wizards-Toronto Raptors: 112-109
- San Antonio Spurs-Phoenix Suns: 106-131
- Houston Rockets-Utah Jazz: 147-119
- Chicago Bulls-Boston Celtics: 113-124
- Portland Trail Blazers-Denver Nuggets: 111-114