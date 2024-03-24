NBA'de Boston Celtics 9'da 9 yaptı

NBA'de Play-off'ları garantileyen Doğu Konferansı lideri Celtics, Chicago Bulls'u 124-113 yenerek dokuzda dokuz yaptı. Batı Konferansı'nda play-in mücadelesi veren Houston Rockets ise arka arkaya sekizinci galibiyetini elde etti.

Spor 24.03.2024 10:41 Giriş: 24.03.2024 10:41

Güncelleme: 24.03.2024 10:49 Kaynak: AA

A- A A+

Fotoğraf: Depophotos (Arşiv)