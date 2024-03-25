NBA'de Lakers, 39. galibiyetini 150 sayıyla elde etti

NBA'de Los Angeles Laker, sahasında ağırladığı Indiana Pacers'ı 150-145 yendi. Bu sonuçla birlikte Lakers, bu sezonki 39. galibiyetini elde etti. Lakers'ta Anthony Davis 36 sayı, 16 ribaunt ile oynadı.

Spor 25.03.2024 09:59 Giriş: 25.03.2024 09:59

Güncelleme: 25.03.2024 10:03 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA