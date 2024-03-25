NBA'de Lakers, 39. galibiyetini 150 sayıyla elde etti
NBA'de Los Angeles Laker, sahasında ağırladığı Indiana Pacers'ı 150-145 yendi. Bu sonuçla birlikte Lakers, bu sezonki 39. galibiyetini elde etti. Lakers'ta Anthony Davis 36 sayı, 16 ribaunt ile oynadı.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Laker, sahasında ağırladığı Indiana Pacers'ı 150-145 yendi.
NBA'e 6 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda play-in potasındaki Lakers, 4 oyuncusunun 25 sayı barajını geçtiği mücadelede Pacers'ı 150 sayıyla mağlup etti ve bu sezon 39. galibiyetini elde etti.
Lakers'ta Anthony Davis 36 sayı, 16 ribaunt, 3 asist, LeBron James 26 sayı, 5 ribaunt, 10 asist, Spencer Dinwiddie 26 sayı, 5 asist, Austin Reaves 25 sayı, 5 ribaunt, 8 asistle galibiyete katkıda bulundu.
Pacers'ta ise Pascal Siakam 36 sayı, 12 ribaunt, Myles Turner 20 sayı, 5 ribaunt, T.J. McConnell 17 sayı, 7 asist, Andrew Nembhard 15 sayı, 5 asistle mücadele etti.
NBA'de gecenin sonuçları şu şekilde:
Detroit Pistons-New Orleans Pelicans: 101-114
Los Angeles Clippers-Philadelphia 76ers: 107-121
Miami Heat-Cleveland Cavaliers: 121-84
Milwaukee Bucks-Oklahoma City Thunder: 118-93
Minnesota Timberwolves-Golden State Warriors: 114-110
Los Angeles Lakers-Indiana Pacers: 150-145