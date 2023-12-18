NBA'de Luka Doncic şovu devam ediyor

Spor Servisi

NBA'de Dallas Mavericks, Portland Trail Blazers'ı deplasmanda 131-120 mağlup etti. NBA'e 10 maçla devam edildi. Sloven yıldız Luka Doncic'in 40 sayı, 12 ribaunt, 10 asistle triple double yaptığı Mavericks, rakibini 11 sayı farklı yendi. Anfernee Simons'ın 33 sayı, 8 ribaunt, 6 asistle oynadığı Blazers'ta, Jerami Grant 27 sayı, 5 ribaunt, Scoot Henderson 13 sayıyla maçı tamamladı. Mavericks'te Tim Hardaway 25 sayı, 6 ribaunt, Dante Exum ve Derrick Jones, 18'er sayılık performans sergiledi.

Sahasında New York Knicks'i 144-122 yenen Los Angeles Clippers, üst üste 7. galibiyetini elde etti. Kawhi Leonard'ın 36 sayı, 7 ribaunt, 4 asistle takımını sırtladığı Clippers'ta, Paul George 25 sayı, 7 asist, Ivica Zubac 13 sayı, 11 ribauntluk katkı sağladı. Knicks'te Jalen Brunson 22 sayı, 7 ribaunt, 6 asist, Julius Randle 22 sayı, 4 ribaunt, 3 asistle salondan ayrıldı. Sacramento Kings'in sahasında Utah Jazz'ı 125-104 mağlup ettiği maça Keegan Murray, 3 sayılık performansıyla damga vurdu. Jazz potasına üst üste 11 isabetli üçlük gönderen Murray, rekor kırarak NBA tarihine geçti. Murray'nin 47 sayıyla kariyer rekoru da kırdığı Kings'te, Domantas Sabonis 20 sayı, 10 ribaunt, 8 asist, Malik Monk 18 sayı, 8 asistle oynadı.