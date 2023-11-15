NBA'de Timberwolves 7'de 7 yaptı, 76ers'ın 8 maçlık galibiyet serisi sona erdi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Minnesota Timberwolves, deplasmanda Golden State Warriors'ı 104-101 yenerek 7. maçında 7. galibeyetini elde etti. Doğu Konferansı lideri Philadelphia 76ers ise evinde Indiana Pacers'a 132-126 yenildi. Böylelikle Philadelphia 76ers'ın 8 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Cedi Osman'ın 6 sayı ile oynadığı San Antonio Spurs ise Oklahoma City Thunder'a 123-87 yenildi.

Spor 15.11.2023 10:52 Giriş: 15.11.2023 10:52

Güncelleme: 15.11.2023 11:02 Kaynak: AA

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Fotoğraf: Depophotos (Arşiv)

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) normal sezon 10 maçla devam etti. Minnesota Timberwolves, deplasmanda Golden State Warriors'ı 104-101 yendi. Bu sonuçla Timberwolves, art arda 7. galibiyetini elde etti. Minnesota Timberwolves'ta Karl-Anthony Towns, 33 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yaparak galibiyette önemli rol oynadı. Ev sahibi ekipte ise Brandin Podziemski 23, Dario Saric 21 sayı kaydetti. Doğu Konferansı lideri Philadelphia 76ers ise kendi evinde Indiana Pacers'a 132-126 yenildi. Bu mağlubiyetle 76ers'ın 8 maçlık galibiyet serisi son buldu. Philadelphia 76ers'ta Joel Embiid 39, De'Anthony Melton ise 30 sayı atarken bu performanslar galibiyet için yeterli olmadı. 76ers forması giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz, maçta 1 dakika 51 saniye süre alırken skora katkı veremedi. Indiana Pacers'ta ise Tyrese Haliburton, 33 sayı ve 15 asistle "double-double" yaparken Obi Toppin, 27 sayıyla oynadı. CEDİ 6 SAYISI YETERLİ OLMADI Oklahoma City Thunder, konuk ettiği San Antonio Spurs'ü 123-87 yendi. Spurs forması giyen Türk basketbolcu Cedi Osman, 6 sayı kaydetti. Spurs'ta Julian Champagnie ve Zach Collins ise 13'er sayı attı. Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander, 28 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. NBA'de sonuçlar şu şekilde: Charlotte Hornets-Miami Heat: 105-111 Detroit Pistons-Atlanta Hawks: 120-126 Philadelphia 76ers-Indiana Pacers: 126-132 Brooklyn Nets-Orlando Magic: 124-104 Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs: 123-87 New Orleans Pelicans-Dallas Mavericks: 131-110 Utah Jazz-Portland Trail Blazers: 115-99 Denver Nuggets-Los Angeles Clippers: 111-108 Golden State Warriors-Minnesota Timberwolves: 101-104 Los Angeles Lakers-Memphis Grizzlies: 134-107