NBA’de yeni sezon heyecanı: Sahne, Denver-Lakers mücadalesiyle açılacak

NBA 2023-2024 normal sezonu yarın oynanacak Denver Nuggets-Los Angeles Lakers müsabakasıyla başlayacak. NBA'de Denver Nuggets, son şampiyon ünvanını elinde bulunduruyor. Öte yandan Los Angeles Lakers’ın 38 yaşındaki yıldız oyuncusu LeBron James, NBA'deki 21. sezonunu oynayacak.

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) yeni sezon başlıyor.

2023-2024 normal sezonu yarın oynanacak Denver Nuggets-Los Angeles Lakers müsabakasıyla başlayacak.

Dünya basketbolunun en önemli organizasyonlarından NBA’de 2023-2024 normal sezonu, son şampiyon Denver Nuggets ile Los Angeles Lakers arasında yarın Ball Arena’da TSİ 02.30’da oynanacak müsabakayla başlayacak.

Gecenin bir diğer mücadelesinde ise Golden State Warriors, Phoenix Suns’ı konuk edecek. Bu maç da TSİ 05.00’da oynanacak.



SON ŞAMPİYON DENVER NUGGETS

Geçen sene normal sezonu Batı Konferansı’nda lider tamamlayan Denver Nuggets, NBA finalinde Doğu Konferansı’nı 8. sırada bitiren Miami Heat ile karşılaştı. Rakibine karşı tüm maçlarda üstün bir oyun sergileyen Nuggets, Heat’i serilerde 4-1 yenerek şampiyon oldu. Batı Konferansı ekibi, NBA tarihinde 10. kez şampiyonluğa ulaştı. Nuggets’ın Sırp pivotu Nikola Jokic ise ortaya koyduğu performansla final serisinin en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

NBA’DE 5 TÜRK BASKETBOLCU

NBA’de bu sezon 5 Türk basketbolcu takımlarıyla şampiyonluk mücadelesi verecek. Cleveland Cavaliers’tan ayrılan Cedi Osman, yeni sezonda Gregg Popovich yönetimindeki San Antonio Spurs’te forma giyecek. Geçen sezon NBA finali oynadığı takımı Miami Heat’e veda eden Ömer Faruk Yurtseven de yeni sezonda Utah Jazz’ın başarısı için ter dökecek. Genç basketbolcu Alperen Şengün, Houston Rockets’ta, Furkan Korkmaz da Philadelphia 76ers’ta yollarına devam edecek. Chicago Bulls’un, Bursaspor’dan transfer ettiği Onuralp Bitim ise 5. Türk basketbolcu olarak bu sezon NBA’de yer alacak.



SPURS, VICTOR WEMBANYAMA'YI DRAFT ETTİ

Dünyanın 1 numaralı liginde yaz ayları hareketli geçti. 2023 draftında 1 numarayı elinde bulunduran San Antonio Spurs, Fransız basketbolcu Victor Wembanyama’yı takıma dahil etti. Geçen sezon Doğu Konferansı’nı ilk sırada bitiren Boston Celtics, Marcus Smart ile yollarını ayırırken, Jrue Holiday ve Kristaps Porzingis’i kadrosuna kattı. Golden State Warriors ise deneyimli basketbolcu Chris Paul’ü renklerine bağladı. 2 yıldır şampiyonluktan uzak kalan Milwaukee Bucks, Jrue Holiday’i elden çıkarıp, Damien Lillard ile sözleşme imzaladı. Henüz NBA’de şampiyonluğu bulunmayan Phoenix Suns ise Kevin Durant ve Devin Booker’lu kadrosuna Bradley Beal’ı ekledi.



LEBRON JAMES'İN 21. SEZONU

Los Angeles Lakers’ın yıldız oyuncusu LeBron James, NBA kariyerinde 21. sezonunu oynamaya hazırlanıyor. 38 yaşındaki deneyimli basketbolcu, NBA tarihinde bu alanda Kevin Garnett, Dirk Nowitzki, Robert Parish ve Kevin Willis ile ikinci sıraya yerleşecek. NBA’de en fazla sezonda oynama rekorunu ise 3 yıl önce emekli olan Vince Carter, 22 sezonla elinde bulunduruyor. Geçen sezon 38 bin 652 sayıya ulaşan James, Kerim Abdülcabbar’ın (38 bin 387) rekorunu kırarak tüm zamanların en skorer ismi oldu. LeBron James, NBA tarihinde en az 30 bin sayı, 10 bin ribaund ve 10 bin asist istatistiğine ulaşan tek oyuncu olarak da dikkat çekiyor.