NBA’nin kralı Luka Doncic

Mavericks’in başarısının mimarı Luka Doncic maç başına 33,9 sayı ortalamayla sezonun en skorer ismi oldu. NBA’in sayı kralı Doncic, normal sezondaki asist, verimlilik puanı ve en fazla üç sayı isabeti istatistiklerinde ise ikinci sırayı elde etti.

NBA'de Dallas Mavericks forması giyen Luka Doncic, normal sezonda sayı krallığının zirvesinde yer aldı. Batı Konferansı'nda 5. sırayı alarak play-off'lara kalan Mavericks'in başarısının mimarı Doncic, maç başına 33,9 sayı ortalamayla sezonun en skorer ismi oldu.

NBA'in sayı kralı Doncic, normal sezondaki asist, verimlilik puanı ve en fazla üç sayı isabeti istatistiklerinde ise ikinci sırayı elde etti.

Ayrıca Mavericks'in Atlanta Hawks'ı 148-143 yendiği karşılaşmada 73 sayı atan Doncic, bu sezon bir maçta en çok skor üreten isim olmayı başardı. Sloven basketbolcu, NBA tarihinde bir maçta en fazla sayı atan oyuncular listesinde de 4. sıraya yerleşti.

Doncic'in ardından Milwaukee Bucks'tan Giannis Antetokounmpo 30,4 sayı ve Oklahoma City Thunder'dan Shai Gilgeous-Alexander 30,1 ortalamayla sayı krallığında ilk 3'e girdi.

HALİBURTON ASİSTTE ZİRVEDE

Maç başına 10,9 asist üreten Indiana Pacers'ın all-star oyun kurucusu Tyrese Haliburton, asist krallığında birinciliği elde etti. Sayı kralı Doncic, asist sıralamasında ise 9,8 ortalamasıyla ikinciliği aldı. Bu iki oyuncunun ardından Denver Nuggetslı Nikola Jokic, maç başına 9 asistle üçüncü sıraya yerleşti.

RİBAUNTTA SABONİS BAŞTA

Sacramento Kings'ten Domantas Sabonis, maç başına 13,7 ortalamayla en çok ribaunt alan oyuncular listesinde sezonu zirvede tamamladı.

Minnesota Timberwolves'un pota altı oyuncusu Rudy Gobert 12,9 ribaunt ve Los Angeles Lakers'tan Anthony Davis 12,6 ribauntla Sabonis'i takip etti.

Kariyerinde iki kez normal sezonun en değerli oyuncusu seçilen Jokic, asist sıralamasındaki üçüncülüğünün yanı sıra ligin en fazla ribaunt (12,4) toplayan 4. oyuncusu da oldu.

BLOKTA WEMBANYAMA AÇIK ARA ÖNDE

NBA draftının 1 numarası Victor Wembanyama, San Antonio Spurs formasıyla maç başına 3,6 blok yaparak bu alanda rakiplerini geride bıraktı. Utah Jazz'dan Walker Kessler ve Bucks'tan Brook Lopez, maç başına 2,4 blokla Wembanyama'nın ardından sıralandı.