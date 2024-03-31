Ne açıklama ne mesaj: AKP ile MHP’de sessizlik sürüyor

Cumhur İttifakı’nın iki büyük bileşeni AKP ile MHP’de seçim sessizliği sürüyor. Oy verileri kamuoyuyla paylaşıldı; kimi adaylar zafer ilan etti ancak iki partiden de henüz açıklama gelmedi.

61 milyondan fazla kayıtlı seçmenin olduğu Türkiye, bugün bir kez daha yerel seçimler için sandık başına gitti.

Önümüzdeki 5 yılın yerel yönetimlerinin belirleneceği seçimlerde ülke genelinde yaklaşık 208 bin sandıkta oy kullanıldı. Yurt genelinde oy verme işlemi saat 17.00'de bitti ve sayıma geçildi.

Son verilere göre CHP, iktidar partisi AKP’nin önüne geçti. Oylar hala sayılıyor olsa da önceki seçimlerde kazandığı belediyeleri elinde tutan CHP, bunlara yenileri de ekliyor. CHP’nin Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa gibi büyükşehir adayları çıkıp açıklama yaptı. Zafere yakın olduklarını ancak rehavet havasına girilmemesi gerektiğini söyleyen adaylar, hem ANKA hem de Anadolu Ajansı’nın verilerine göre de önde.

CUMHUR SESSİZ

Muhalefet kanadından bu açıklamalar gelse de iktidardaki AKP ve MHP’de seçim yenilgisi etkisini gösteriyor.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev gibi birçok liderle görüştü. Ancak seçimlere ilişkin sessizliği sürüyor.

AKP’nin ortağı MHP’de de sessizlik sürüyor. AKP gibi şimdiden yenilgi yaşadığı öngörülen MHP’nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli veya diğer parti yöneticilerinden henüz açıklama yok.