Ne hak var ne de hukuk

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ülke demokrasinin ‘örnek gösterildiğini’ söylese de Dünya İnsan Hakları Günü vesilesiyle ülkenin karanlık sicili yeniden gözler önüne serildi. Kadın cinayetleri, sansür ve adaletsizlik sürerken 11 ay içerisinde en az 3 bin 301 kişinin yaşam hakkı ihlal edildi.

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Fotoğraf: Şehlem Kaçar / csgorselarsiv.org

HABER MERKEZİ Bugün Dünya İnsan Hakları günü. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin kabulünün üzerinden 75 yıl geçti. Ancak ülkede temel hak ve özgürlükleri budayan AKP’nin insan hakları sicili utanç verici. ‘Dünya İnsan Hakları Günü İnsanlığın Yüzü Programı’nda konuşan AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrımcılık olmadığını ve ‘Türkiye demokrasisinin örnek gösterildiğini’ öne sürdü. Erdoğan’ın bu iddialarının yanında gerçek başka. Ülke bugün baskı sansür, hak ihlali ve adaletsizliğin gölgesinde. Ülkedeki hak ihlalleri şöyle: • 6 Şubat depremlerinde 50 binden fazla kişi hayatını kaybetti. • “Cumhurbaşkanı’na hakaret” ve “hükümeti aşağılama” suçlamasıyla 2022’de 16 bin 753 kişi hâkim karşısına çıktı. 1872 kişi tutuklandı. • Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) yapılan bireysel başvuru sayısı 2023’ün ilk 9 ayında 80 bin 218. • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) 2022’deki başvuruların oranı yüzde 26,9. • Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş hakkındaki AİHM kararları hâlâ uygulanmadı. • Can Atalay’ın tutukluluğuna ilişkin AYM kararı uygulanmadı. • Dezenformasyon Yasası hâlâ yürürlükte. • İktidarı, Erdoğan’ı ve ailesini konu alan 1770 habere erişim engellendi. • Freedom House’un raporuna göre Türkiye 32 puanla “özgür olmayan ülke” oldu. • Düşünceyi ifade nedeniyle 6’sı çocuk 86 kişi tutuklandı. • Umut Vakfı’nın verilerine göre 2022’de 3 bin 984 silahlı şiddet olayında 2 bin 278 kişi öldürüldü. Öte yandan CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun raporuna göre 31’i çocuk en az 3 bin 301 kişinin yaşam hakkı ihlal edildi. İzmir Barosu’ndan yapılan açıklamada ise insan haklarının enkaz altında kaldığına aktarıldı. Açıklamada konuşan Avukat Ayşe Kaymak şunları söyledi: "Depremde yardım eşit dağıtılmadı. Mülteci depremzedelere yardım edilmeyeceğine dair talimatlarla ayrımcılık yasağı ihlal edildi."