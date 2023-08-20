Ne tehdit ne baskı işçileri vazgeçirir

Basından hizmet sektörüne, elektrikten tekstile kadar ülkenin dört bir yanında işçiler direniyor. Zam talepleri kabul edilen ancak sendikadan istifası istenen Erkaplan’da da FEDAŞ’ta da işçiler sokakta.

Emek Servisi

Ülkenin dört bir yanında işçilerin sendikal haklarının engellenmemesi ile ücret ve çalışma koşullarının düzeltilmesine ilişkin mücadelesi sürüyor. İstanbul’dan Antep’e ve Dersim’e kadar birçok kentte eylemde olan işçiler, “Haklılığımızı duyuracağız” diyor.

Dersim’de DİSK/Enerji-Sen üyesi Fırat Aksa Elektrik Hizmetleri AŞ (FEDAŞ) işçilerinin düşük ücret zammına karşı 9 Ağustos’ta başlattıkları iş yavaşlatma eylemleri 11’inci gününü de geride bıraktı. Dün gerçekleştirilen eylemde konuşan DİSK/Enerji-Sen Genel Sekreteri Emin Atsız, haklılıklarından kimsenin şüphe etmemesi gerektiğini ifade etti. Mücadelelerinin onur mücadelesi olduğunu aktaran Atsız, kazananın kendileri olacağını söyledi. Atsız konuşmasının devamında iş cinayetlerinin sık yaşandığı bir alan olmasına rağmen kendilerine sadece 14 bin lira maaşın reva görüldüğüne dikkat çekti. İki gün önce Trabzon Akçaabat’ta yaşamını yitiren enerji işçisini hatırlatan Atsız, sadece bu ay içerisinde 4 enerji işçisinin çalışırken yaşamını yitirdiğini hatırlattı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Ağaç A.Ş'de çalışan DİSK'e bağlı Birleşik Tarım Orman Sendikası üyeleri koşullarının düzeltilmesi talebiyle başlattıkları eyleme belediyenin Saraçhane binası önünde devam ediyor. Taleplerinin karşılanmadığını belirten Ağaç A.Ş işçileri görüşme taleplerine olumlu yanıt alamazken “Ayrımcılığa artık yeter” dedi.

MÜDÜR, SENDİKACININ ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Antep Başpınar Organize Sanayi Bölgesi’nde ek zam talebiyle eyleme başlayan Erkaplan’da işçiler patrona istedikleri ücret zammını kabul ettirse de, patronun “Sendikasız çalışın” baskısına karşı direnişe devam kararı alındı. Direnişin başından bu yana Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) ile hareket eden ve sendika üyesi olan işçiler sendikalı çalışmak istediklerini belirtti.

Erkaplan işçileri sendikalı olarak işe dönmek istiyor. (Fotoğraf: Evrensel)

Evrensel’in haberine göre işçiler, fabrikaya girdikten sonraki güvencelerinin sendika olduğunu, bu yüzden sendika konusunda bu kadar ısrar ettiklerini söyledi. Sendikanın, işçilerin birliği için önemli olduğunu vurgulayan işçiler, “Sendika olmasaydı patron bizi ciddiye almazdı” dedi. İşyeri önünde işyerinin işletme müdürü Mehmet Uğur Güllüce’nin, BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen’in üzerine yürüdüğü belirtildi. Bu duruma tepki gösteren işçiler, sendikalı işçilerin içeri giremeyeceğini, hem işletme müdürü Mehmet Uğur Güllüce’nin hem fabrikanın patronu Ali Kaplan’ın söylediğini aktardı. EMEP Milletvekili Sevda Karaca da yaşananlara tepki gösterdi. Karaca, “Erkaplan patronunu uyarıyoruz: İşçilerin kazanımlarını vermek için ‘sendikadan istifa etmeye zorlamak’, ekmekle sendikal örgütlülüğü karşı karşıya getirmek suçtur! İşçilerin iradesini tanıyın, haklarını verin” açıklaması yaptı.

Öte yandan Antep’te Artemis Halı’da işçiler düşük zamma karşı eylemlerine devam etti. Artemis Halı işçileri, taleplerinin karşılanması için fabrika önündeki bekleyişini sürdürdü.

MÜCADELEYE DEVAM

Sputnik'te Türkiye Gazeteciler Sendikası ile gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi süreci ve ardından 24 gazetecinin işten çıkarılması üzerine başlatılan grev üçüncü gününü geride bıraktı. Grevin üçüncü gününde sendika tarafından yapılan açıklamada, “Dayanışmanın sıcaklığı, ağacın serinliğinde mücadelemiz devam ediyor” denildi.