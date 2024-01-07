Nebati isyan etti: "Allah belanızı versin, ben bir bilim adamıyım"

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kendisini Esenler Belediyesi'nin Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi’nin bilim kurulu üyesi olması nedeniyle eleştiren bir kullanıcıya "Allah belanızı versin. Ben bir bilim adamıyım" diye tepki gösterdi.

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medyada kendisini eleştirenlere "Allah belanızı versin. Ben bir bilim adamıyım" diyerek tepki gösterdi.

Nebati, bir kullanıcının kendisini Esenler Belediyesi'nin Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi’nin bilim kurulu üyesi olması sebebiyle eleştirmesine isyan etti.

Nebati, bilim kurulu üyeliği için ücret almadığını savundu.

Sosyal medya platformu X üzerinden bir kullanıcının paylaşamını alıntılayan Nebati, şu ifadeleri kullandı:

"Allah belanızı versin. Yalanlarınızda boğulun. Kimden ne zaman nerede ücret almışım? Ben bir bilim adamıyım. 2012 yılından beri harika işler yapan şehircilik ve kentleşme politikalarına akademik katkılar sunan bilim kurulunda bulunmam sizi niye rahatsız ediyor. Üstelik bu çalışmaları herhangi bir ücretle değil tersine aklımızın zekatı diye tamamen ücretsiz yapmış biriyim. Ahlaksızlığın da bir sınırı yok mu?"

Allah cc belanızı versin. Yalanlarınızda boğulun. Kimden ne zaman nerede ücret almışım? Ben bir bilim adamıyım. 2012 yılından beri harika işler yapan şehircilik ve kentleşme politikalarına akademik katkılar sunan bilim kurulunda bulunmam sizi niye rahatsız ediyor. Üstelik bu… pic.twitter.com/80lKVQXTUH — Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) January 6, 2024

TEZİNİ 2017'DE AKP ÜZERİNE YAZDI

Liseyi Nizip İmam Hatip Lisesi'nde okuyan Nebati, üniversiteyi İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin kamu yönetimi bölümünde tamamladı.

Nebati, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde uluslararası ilişkiler dalında yüksek lisans derecesi aldı.

Tezini ise 2017 yılında AKP üzerine yazdı.

Nebati, 2017 yılında Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde, siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında hazırladığı "AK Parti teşkilatlarının demokratik değerlere bakışı üzerine karşılaştırmalı bir analiz: Milli görüşten muhafazakâr demokrasiye" başlıklı tezi ile doktor derecesi aldı.