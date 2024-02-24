Necati Şaşmaz’ın fabrikasında patlama

Necati Şaşmaz’ın Bolu'da bulunan fabrikasında patlama meydana geldi. Silodan dumanlar yükselirken, yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bolu’nun Gerede ilçesindei oyuncu Necati Şaşmaz’ın sahibi olduğu orman ürünleri üretimi yapılan fabrikanın talaş silosunda yaşanan patlamanın ardından yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Gerede Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan ve oyuncu Necati Şaşmaz’ın sahibi olduğu Nova Orman Ürünleri fabrikasında, sabah saatlerinde patlama oldu.

Fabrikanın üretim alanının dışında bulunan talaş silosundaki patlamanın ardından çıkan yangın nedeniyle bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Silodan dumanlar yükselirken, yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Yangında siloda hasar meydana gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.