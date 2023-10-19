Necati Tosuner'in yeni kitabı 'Daldaki Kuş' Axis LitEra'da

Edebiyatta 60. yılını kutlayan Necati Tosuner’in tüm eserleri artık Axis Yayınları’nın LitEra Dizisi’nden okurla buluşacak.

Yazar Necati Tosuner'in eserleri Axis Yayınları'nın LitEra Dizisi ile okurla bululacak. Tosuner, yeni yayınevindeki okurlarını yeni öykü kitabı Daldaki Kuş ile selamlayacak.

Necati Tosuner kendine özgü anlatım tarzıyla, insanın en karanlık kuytularına çekinmeden yaklaşan sert ve incelikli üslubuyla, yeni kitabını okurlarıyla paylaşıyor.

Edebiyatın yaşayan en büyük kalemlerinden Necati Tosuner’in ironik, politik, poetik pasajlarla örülen öyküleri Daldaki Kuş, Axis Yayınları'ndan aracılığı ile okurla buluşacak.

Kitaptan:

“Kendimin ardından söyleyeceğim tek söz kalmıştır ve o da şudur:

Kendi kulağını çekmeye bile boyu yetişmeyen adam,

hep en üst katlardaki düşlere uzanmaya çalışıyor.”

.....

.....

“Dünyada biri şu anda aldı kalemi eline, yine yazıyor.

Duyuyor musun o küçük çocuk sesini?

Güzel.

Dünyada biri şu anda duramadı, yine okuyor.

Duyuyor musun o küçük kuş sesini?

Güzel.”

* * * * *

NECATİ TOSUNER KİMDİR?

1944 yılında Ankara’da doğdu. Dört yaşındayken sakat kaldı. 1963’te ilk öyküsü yayımlandı. 1966’da İstanbul-Pertevniyal Lisesi’ni bitirdi. Bir süre Basın İlan Kurumu’nda çalıştı. Sonra birkaç yıl Almanya’da bulundu. 1977 yılında Derinlik Yayınları’nı kurdu, yayınevini 1986’da kapattı. 1983’te reklamcılık alanında çalışmaya başladı ve 1996 yılında emekli oldu.

Öykü:

Özgürlük Masalı (1965), Çıkmazda (1969), Kambur (1972), Sisli (1977), Necati Tosuner Sokağı (1983), Çılgınsı (1990), Bir Tutkunun Dile Getirilme Biçimi (1997), Güneş Giderken (1998), Yakamoz Avına Çıkmak (2007), Salgında Öyküler (2021), Daldaki Kuş (2023).

Roman:

Sancı.. Sancı… (1977), Yalnızlıktan Devren Kiralık (2000), Bana Sen Söyle (2002), Kasırganın Gözü (2008), Susmak Nasıl da Yoruyor İnsanı! (2013), Korkağın Türküsü (2014), Çırpınışlar (2016), Sen ve Kendin (2020).

Deneme:

Elde Kitap (2005).

Çocuk Kitapları:

Keleş Osman Evden Kaçıyor (1977), Keleş Osman’ın “Tarih”le Başı Dertte (1977), Dayım Balon Olmuş… (1977), Arda’nın Derdi Ne? (2011), Dur Bakalım Petek (2012), Kitabın Adı (2015), Yaz Sevenler Kış Sevenler (2019).

Tiyatro Oyunu:

Fareli Sokağın Kızı (1991).

Ödüller:

Kambur’da yer alan “İki Gün” adlı öyküyle TRT Öykü Başarı Ödülü (1971), Sancı.. Sancı…’yla Türk Dil Kurumu Roman Ödülü (1978), Bir Tutkunun Dile Getirilme Biçimi’nde yer alan “Armağan” adlı öyküyle Haldun Taner Öykü Ödülü’nde Birincilik (1997), Güneş Giderken’le Sait Faik Hikâye Armağanı (1999), Elde Kitap’la Ömer Asım Aksoy Deneme Ödülü (2006), Kasırganın Gözü’yle Attilâ İlhan Roman Ödülü (2008), Arda’nın Derdi Ne? ile Türkan Saylan Jüri Özel Ödülü (2011), Troya Edebiyat Ödülü (2013), Uluslararası Ankara Öykü Günleri Onur Ödülü (2014), Türkiye Yazarlar Sendikası Emek Edebiyat Ödülü (2014), Susmak Nasıl da Yoruyor İnsanı! ile Tepeyran Roman Ödülü (2014), İzmir Öykü Günleri Onur Ödülü (2016), Nilüfer Çocuk Kitaplığı Konuğu (2018), Kartal Kitap Fuarı Onur Ödülü (2021), Muratpaşa Edebiyat Günleri Onur Ödülü (2022).