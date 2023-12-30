Necdet Erdoğan Bozkurt mezarı başında anıldı

31 Aralık 1979’da İskenderun’da katledilen eski Ankara Dev Genç ve TEK DER Başkanı Necdet Erdoğan Bozkurt, 30 Aralık Cumartesi günü Saat 14.oo’de Nazilli- Evranlı Mezarlığı’nda anıldı.

Anmaya; Aydın, Kuşadası, Nazilli, Ankara, İzmir, Fethiye ve Denizli’den Yol arkadaşları ve SOL Partililer katıldı.

Yapılan anmada duygulu anlar yaşandı. Anmaya katılanlar Bozkurt’un mezarına karanfiller koydu.

MEZARI BAŞINDA DUYGULU ANLAR YAŞANDI

Mezarı başında önce saygı duruşu ile başlayan anma töreninde yapılan konuşmalarda; 1980-öncesi Türkiye koşulları, devrimci mücadele ve Necdet Bozkurt’un bu mücadeledeki kararlılığı anlatıldı.

Necdet Bozkurt’un ağabeyi İlhan Bozkurt yaptığı konuşmada;

“Necdet’i ve genç yaşta devrimci mücadele sürecinde yitirdiğimiz tüm kardeşlerimizi, arkadaşlarımızı her yerde ve her zaman anacağız. Bizim Necdet’lere ve tüm devrimcilere sözümüz var. Bu kavga zafere dek sürecek. Necdet’in müziğe tutkusunu, mandolin, saz ve diğer estrümanları çalışını, okuduğu kitapları, eğitim çalışmalarını anlatmaya kalksam saatler alır. Onları bütün içtenliğimizle anıyoruz ve anmaya devam edeceğiz” dedi.

Anmada ayrıca TEK DER yönetiminde birlikte mücadele eden arkadaşları da konuştu. Daha sonra anmaya katılanlar Necdet Erdoğan’ın sevdiği “Basmış da Gölgesi, Çökmüş de Sisi” ağıdını hep birlikte söylediler.

NECDET ERDOĞAN BOZKURT KİMDİR?

TEK-DER ve Ankara DEV- GENÇ eski Başkanı Necdet Erdoğan Bozkurt, Maraş Katliamını Protesto Mitingi hazırlık çalışmaları için İskenderun'a gitmiş ve 20 Aralık Aralık'ta gözaltına alınmıştı. 31 Aralıkta ise kalbinden vurulmuş biçimde bir sokakta ölü bulunduğunda, polisler tarafından “kaçarken vuruldu” açıklaması yapmıştı.