Neçirvan Barzani: Erdoğan'ı ağırlamaktan mutluluk duyuyorum

Neçirvan Barzani, Erdaoğan'a Erbil'e ziyareti öncesi, "Erdoğan’ın Bağdat ve Erbil'e yaptığı tarihi ziyaret, bölgede kritik bir döneme denk geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Erbil'de ağırlamaktan mutluluk duyuyorum" açıklaması yaptı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Irak ziyareti kapsamında "Erbil'de ağırlamaktan mutluluk duyduğunu" belirtti.

Erdoğan Irak'ın başkenti Bağdat'ın ardından bu akşam Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'e gidecek.

Erdoğan'ın ziyareti önccesi X sosyal medya hesabından açıklama yapan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Erdoğan'ın ziyaretini "tarihi" olarak nitelendirdi.

Barzani, açıklamasında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bağdat ve Erbil'e yaptığı tarihi ziyaret, bölgede hassas bir döneme denk geliyor" ifadelerini kullandı.

Ziyaretin, Irak ve IKBY ile Türkiye arasındaki güçlü siyasi, ekonomik ve güvenlik bağlarına da dikkat çektiğini belirten Barzani, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Erbil'de ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Barış, istikrar, ekonomik kalkınma gibi önemli konuları ele alacağız."